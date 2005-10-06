آزادي در چارچوب آموزه هاي ديني قابل طرح است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، دكتر كامران دانشجو در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم پيوند سبز در كرج با بيان اين مطلب افزود: آزادي بدون حد و مرز منجر به هرج و مرج مي شود و در نهايت فرهنگي كه غرب قصد دارد به ما ديكته كند بر كشور حاكم مي سازد و استقلال ملت را از بين مي برد .

وي وجود آزادي را مرهون ايجاد امنيت دانست و خاطرنشان كرد: حقوق اجتماعي از جمله استقلال ، اخلاقيات ، سلامت اجتماع، نشاط و ... هيچ كدام بدون امنيت محق نمي شوند و مهمترين شاخص اقتدار يك ملت داشتن امنيت است .

دانشجو تصريح كرد : مهمترين گروهي كه مي تواند به ايجاد امنيت در كشور كمك كند هنرمندان هستند كه علاوه بر مؤثر بودن در توليد امنيت اجتماعي مي توانند در فراگيري و گسترش اجتماعي امنيت نيز نقشي سازنده داشته باشند و اين به شرطي ميسر مي شود كه هنرمندان به هنجارهاي اجتماعي و آموزه هاي ديني پايبند باشند .

وي هنر را امانتي گرانقيمت در دست هنرمندان دانست و اظهار داشت : هنرمندان تنها زماني مي توانند مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند كه مطمئن شوند مردم كشورشان بدون اتكاء به چارچوبهاي ساير ملل به رستگاري رسيده اند .