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۸ مهر ۱۳۹۳، ۹:۵۴

ربیعی در جلسه غیر علنی اعلام کرد:

بدهی صد هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

بدهی صد هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی به مجلس گفت: یکی از مشکلات مهم صندوق‌ها بدهی صد هزار میلیاردی دولت به آن‌هاست که از سال 75 تا امروز انباشته شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه غیر علنی با حضور ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای ربیعی گزارش مفصلی را درباره وضعیت صندوق ها ارائه کرده است امروز صندوق ها با مشکلات بزرگ و قابل تأملی روبرو هستند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی یکی از این مشکلات را دیون معوق دولت صندوق ها خواند و گفت: دولت حدود صد هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق ها دارد و این بدهی ها از سال 75 تا امروز روی هم انباشته شده که دولت باید فکری برای حل این مشکل کند.

عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: مشکلات در پرداخت ها نیز یکی از مشکلات صندوق ها است، پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و سایر پرداخت ها مشکلاتی را برای صندوق های ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: اگر این مشکلات حل نشود ممکن است در آینده با شرایطی روبرو شویم که صندوق ها حتی نتوانند حقوق بازنشستگان خود را بپردازند.

وی با بیان اینکه ربیعی راهکارهایی را برای حل این مشکلات در مجلس ارائه داد گفت: حل این مشکلات مستلزم همکاری دولت، مجلس و صندوق ها است.

وی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات صندوق های ما مشکلات مدیریتی است، صندوق ها به حیاط خلوتی برای دولت ها تبدیل شده و یکی از علل اصلی ایجاد معضلات همین است.

 

 

کد مطلب 2380691

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