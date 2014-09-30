به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار کاکایی دوشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران بیان داشت: نشاط و فعالیت ادبی دراین خطه از کشور، بخشی از زندگی مردم است.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی در هفته دفاعمقدس، افزود: آثار جنگ و اجازه دادن برای بیان موضوع ادبی جنگ باید به گونهای باشد که مخاطبگریزی نکند.
کاکایی با بیان اینکه در حوزه محتوایی، نگاه شاعران در زمینه جنگ غنی و پربار است، تصریح کرد: تاثیرپذیری مذهبی به ویژه دعاها و فرهنگ تشیع در شعر دفاعمقدس جلوه منحصر به فردی به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه آثار جنگ و اجازه دادن برای بیان موضوعات مختلف آن و فعال شدن بخشهای مختلف هنری در این باره ضروری است، اضافه کرد: در زمینه بررسی آثار شعر دفاعمقدس اقداماتی صورت گرفته اما این مسئله جای کار بیشتری دارد.
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