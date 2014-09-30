4900 موقوفه در سامانه اوقاف سمنان ثبت شد/ آغاز عملیات احداث دارالقرآن در شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق اصغری علائی گفت: در این سامانه اطلاعات موقوفات از قبیل اسکن اسناد ، بازنویسی وقف نامه ها ، عملیات مالی و حسابداری و ... موقوفات قرار دارد.

وی همچنین افزود: 20 کارشناس استان سمنان طی دو سال در قسمت حقوقی و ثبتی به تکمیل آمار در سامانه جامع اطلاعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان پرداختند.

رئیس حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه اطلاعات این سامانه با توجه به مدارک وقفی موجود به روز رسانی می شود، ادامه داد: اظهار کرد: اطلاعات این سامانه در شش مرحله شامل دو مرحله در شهرستان، دو مرحله در استان و دو مرحله در سازمان اوقاف تایید می شود.

اصغری علائی خاطر نشان کرد: سامانه جامع اطلاعات بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه با هدف ورود اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه راه اندازی شده است.

وی یکی از مهمترین مزایای این سامانه را تجمیع و بروز بودن کلیه اطلاعات موقوفات عنوان کرد و افزود: این سامانه در نیمه شعبان سال 89 توسط نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف کشور افتتاح شد.

عملیات احداث دارالقرآن درمیدان امام شاهرود آغاز شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود نیز از آغاز عملیات اجرایی احداث دارالقرآن در میدان امام شهرستان شاهرود خبر داد و اظهار کرد: این بنا در زمینی به مساحت 632 متر احداث می شود.

به گفته سید مصطفی مجیدی این بنا شامل پارکینگ و چهار واحد تجاری در طبقه همکف و دو طبقه فوقانی شامل یک طبقه فضای اداری و یک طبقه فضای فرهنگی و دارالقرآن است.

وی افزود: کار ساخت و واگذاری واحدهای تجاری این پروژه به اتمام رسیده و عملیات اجرایی فضای اداری و دارالقرآن آغاز شده است.

این مقام مسئول ابراز داشت: امیدواریم با ساخت این بنا که در یکی از بهترین نقاط شهر قرار گرفته است، شاهد رشد فعالیت های قرآنی در فضایی مناسب جهت علاقه مندان به قرآن کریم باشیم.

مجیدی با تصریح براینکه این بنا در زمین موقوفه معصومه دزیانیان احداث می شود که نیت واقف ایجاد فضای دارالقرآن برای نشر معارف قرآن کریم است، گفت: این بنا در حال حاضر توسط هیئت متولیان اداره می شود و برای ساخت آن مبلغی بالغ بر10 میلیارد ریال برآورد شده است.