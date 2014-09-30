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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

مروارید:

کنسولگری عراق در استان ایلام راه اندازی می شود

کنسولگری عراق در استان ایلام راه اندازی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: کنسولگری عراق در استان ایلام راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر دوشنبه سفر یک روز خود را به مناطق مختلف عراق به پایان برد .

استاندار ایلام به منظور تقویت و گسترش همکاریهای بین استان های ایلام و واسط عراق به استان واسط عراق سفر کرد و در این سفر دیدارها و گفتگوهایی با استاندار واسط و سایر مسئولان و هیئت های تجاری عراق داشت.

وی بیان داشت: افزایش مبادلات تجاری بازرگانی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی استان های هم مرز ایلام و واسط، پیگیری کنسولگری در استان ایلام بخشی از اولویت ها و اهداف این سفر است.

این مسئول تصریح کرد: ایجاد کنسولگری در ایلام و واسط عراق از خواسته های همیشگی مسئولان دو استان بوده که امیدواریم مقام های وزارت خارجه همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند.

 

کد مطلب 2380700

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