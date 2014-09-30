میان گروه داعش و حماس تفاوت وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: میان حماس و داعش تفاوت وجود دارد.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود: تفاوت حماس و داعش در سطح تهدید قرار دارد. وی گفت: آمریکا اعتقاد ندارد که خواست نتانیاهو از یکی دانستن حماس و داعش این است که واشنگتن علیه جنبش حماس نیز همچون داعش عملیات نظامی انجام دهد.

ساکی خاطرنشان کرد: آمریکا از طرف های اسرائیلی و فلسطینی می خواهد که با هدف پیشبرد روند صلح تصمیمات مهم و سختی اتخاذ کنند. وی گفت: باراک اوباما و جان کری و دیگر سران جامعه جهانی به فشارهای خود علیه طرف های اسرائیلی و فلسطینی با هدف پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد.

نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تکفیری خواندن جنبش حماس مدعی شده بود که جنگ علیه تکفیریها یک جنگ واحد است و جنگ اسرائیل با حماس تنها محدود به این گروه نمی شود بلکه یک جنگ همگانی است.