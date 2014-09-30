کتاب "ارزش نسبی خدمات سلامت سال 93 "به دستگاهها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393 موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت 50982 هـ مورخ یک مهر 93و 75853/50982 مورخ 5 مهر 93 هیأت وزیران (شامل خدمات جراحی، بیهوشی، داخلی، علوم توانبخشی، پاراکلینیک و پارامدیکال) و در راستای موفقیت طرح تحول سلامت از سوی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دستگاهها و ذی‌نفعان حوزه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش کتاب مذکور به عنوان الگوی مناسب ارائه کنندگان خدمات، اقدامی مهم در جهت واقعی کردن قیمت خدمات تشخیصی درمانی و همچنین پیشگیری از رفتار های نامناسب بهداشتی درمانی است و با ابلاغ ارزش نسبی جدید خدمات ، ضمن حذف تعرفه‌های چند گانه و ساماندهی بازار ارایه خدمات سلامت ، شاهد تعادل بین خدمات و اصلاح بسیاری از روندها و فرآیندها خواهیم بود.

گفتنی است کلیات و ارزش‌ نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب مذکور از تاریخ یکم مهر 93 ملاک عمل تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی سلامت است.