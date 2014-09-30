مهاجران دیگر شهرها نرخ بیکاری تبریز را افزایش می دهند/ بحران آب در برخی مناطق شهر جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی خود در محله قراملک تبریز با بیان اینکه مشکلات مربوط به اشتغال و رکود اقتصادی یک مساله ملی است، اظهار داشت: خوشبختانه در سایه سیاست های صحیح و اصولی دولت تدبیر و امید، وضعیت کشور نسبت به گذشته روز به روز بهتر می شود.

وی در همین راستا افزود: کشور ایران اگرچه نسبت به سایر کشورها یک کشور ثروتمند محسوب نمی شود ولی همه باید بدانیم که فرصت های زیادی داریم که با تبدیل آن ها به ارزش های افزوده، می توانیم حداکثر میزان رفاه را برای مردم ایجاد کنیم.

فرماندار تبریز در ادامه سخنان خود بیکاری جوانان را یکی از مهم ترین مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه جوانان از بیکاری رنج می برند و رکود اقتصادی موجود در جامعه نیز مشکلات را دوچندان کرده است.

وی نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز را به ترتیب 12.5 و 12.08 درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه میزان بیکاری در شهرستان تبریز بیش تر از سایر شهرستان های استان است که یکی از مهم ترین دلایل این امر، مهاجرت بیکاران سایر شهرستان ها به تبریز است.

شهرتی فر با اشاره به عدم ثبات سیاسی و وجود مشکلات شدید امنیتی در کشورهای همسایه اظهار داشت: در سایه اتحاد و همکاری بین مسئولان و مردم و رشادت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت کامل برخوردار است.

فرماندار شهرستان تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از عدم توزیع عادلانه بودجه برای پروژه های عمرانی انتقاد کرد و افزود: هدف از برگزاری دیدارهای مردمی با حضور روسای ادارات شهرستان تبریز، مواخذه دستگاه های دولتی نیست و ما نیز انتظار معجزه نداریم و تنها خواسته ما این است که با توجه به امکانات و منابع مالی ادارات، بهترین خدمت رسانی برای مردم صورت گیرد.

شهرتی فر کمبود منابع آبی در شهرستان تبریز را یکی از مهمترین نگرانی های خود عنوان و تصریح کرد: کمبود آب در شهرستان تبریز بخصوص محلات ولیعصر، و ولی امر که آب آشامیدنی آنان از سد نهند تامین می شود، جدی است و در خوشبینانه ترین حالت این محلات تا پایان مهرماه، به آب آشامیدنی دسترسی خواهند داشت مگر اینکه با عنایات الهی شاهد افزایش بارش درشهرستان تبریز باشیم.

وی در پاسخ به درخواست عده زیادی از اهالی قراملک مبنی بر احداث بیمارستان در این منطقه گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی و وجود بیش از سی هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در استان، قرار نیست که دولت پروژه عمرانی جدیدی تعریف کند ولی اگر خیری باشد که احداث بیمارستان را متقبل شود آماده واگذاری زمین مناسب برای این امر هستیم.