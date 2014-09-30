تصویب مجوز احداث دو شهرك صنعتي خصوصي در آذربايجان شرقي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی عسگری صبح سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: احداث دو شهرک صنعتی خصوصی در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورد تصویب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری این دو شهرک خواهیم بود اظهار داشت: یکی از این شهرک ها مربوط به شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی است که در مساحتی بالغ بر 35 هکتار در منطقه قزلجه میدان احدث خواهد شد و شهرک صنعتی دوم مربوط به شهرك تخصصي برق و الكترونيك سهند آذران است که در همین منطقه و در 14 هکتار احداث می شود.

وی با تاکید بر لزوم تامين زيرساخت هاي آب،‌ برق،‌ گاز و تلفن برای این شهرک ها تصریح کرد: اميدواريم بخش خصوصي مجري اين شهرك ها بتواند هر چه سريع تر نسبت به تامین این زیر ساخت ها اقدامات لازم را انجام دهد.

عسگری مهمترین مزیت افزایش شهرک های صنعتی غیر دولتی را افزایش فضای رقابتی برای صاحبان صنایع عنوان کرد و ابراز داشت: احداث شهرك هاي صنعتي غيردولتي در كنار تخصصي كردن فعاليت صنايع،‌حضور فعال بخش خصوصي در عرصه توليد و صنعت را بيش از پيش اثرگذارتر خواهد كرد.