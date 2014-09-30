نمایش "ملالی هست" در اردبیل بر روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که توسط محمد باقر نباتی مقدم و بر اساس طرحی از میترا شاهین نوشته شده شامگاه دوشنبه اولین اجرای خود را در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل آ؛از کرد.

نمایش ملالی است داستان یک خانواده جنگ زده‌ خرمشهری در هتل اینترنشنال تهران در دوره جنگ هشت ساله روایت می‌شود.

در این نمایش سعید افخمی، عباس بهبودی، حسن شیخ زاده، بهمن صفاریان، فاطمه عظیمی، امیر عباس علیرضایی، لیلی نظری، نیلوفر همرنگ، فاطمه پارسی، دنیز جاوید، شیرین جودی، بیتا خوشفکری و سارا عبدالهی به ایفای نقش پرداخته اند.

علاوه بر بازیگران اصلی نمایش؛ رضا پزشکی، حسین پذیرا، ساسان داسگر، محمد شعبانی، مهرداد صبحی و مهدی غفاری نیز در این اجراها یاریگر صحنه‌های نمایش هستند.

صحنه هایی از نمایش "ملالی هست"

نمایش ملالی هست به مدت هفت شب و هر شب در دو سانس 20 و 21.30 و با حمایت بخش خصوصی و مشارکت ارشاد اسلامی استان، انجمن هنرهای نمایشی استان، شهرداری اردبیل، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حوزه هنری استان در تالار شمس عطار اردبیلی مجتمع فرهنگی هنری فدک اجرا خواهد شد.

یوسف جاوید و کیوان باقلاچی به عنوان طراح صحنه، سارا عبدالهی مدیر صحنه، جلال عزیزی منشی صحنه، علی مرادی صدا و نور، افشار نعیمی انتخاب موسیقی و افکت، رحیم پرواسی طراح گریم، سارا عبدالهی به عنوان طراح لباس و... عوامل هنری و فنی این نمایش هستند.