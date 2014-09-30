هشدار درباره بالا رفتن سن اساتید دانشگاهها/ نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه امیرکبیر

سید احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند جذب اساتید جدید گفت: امسال حدود 20 استاد جدید امسال جذب کرده ایم.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر محدودیتی برای جذب عضو هیات علمی ندارد، وزات علوم به تعداد کافی مجوز در اختیار دانشگاه برای جذب عضو هیات علمی قرار داده است.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: درهمین جذب اخیر که وزارت علوم اعلام کرد نزدیک به 400 درخواست عضویت درهیات علمی دانشگاه‌ها امیرکبیر ارایه شد اما دانشگاه هرسال حدود 20 تا 30 نفر بیشتر جذب نمی کنند البته انتخاب های خوبی هم دارد و می تواند از اساتید داخل و خارج کشور گزینش کند.

وی ادامه داد: اکنون استخدام اساتید از داخل کشور و از دانشگاه های مختلف و خوب داخل، کمتر از خارج نیست. فارغ التحصیلان دکتری ما کمتر از بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج نیستند .

معتمدی درباره هشداری درخصوص بالارفتن سن اعضای هیات علمی، گفت: البته این افتخاری برای دانشگاهی قدیمی مثل دانشگاه امیرکبیر است که از اساتید قدیمی و سن بالا استفاده کند ولی همیشه باید مراقب باشیم نسل های مختلف جایگزین نسل قدیم شوند.

وی درباره نسبت استاد به دانشجو نیز در این دانشگاه گفت: دراین زمینه شاخص خوبی داریم نسبت استاد به دانشجو زیر 20 است دانشگاه هایی که می خواهند به سمت تحقیقات بیشتر حرکت کنند باید این نسبت را به زیر 15 برساند.