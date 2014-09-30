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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

اوحدی:

مشکلی برای تامین منابع ارزی حج و عمره سال آینده وجود ندارد

مشکلی برای تامین منابع ارزی حج و عمره سال آینده وجود ندارد

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه بحران تأمین و انتقال ارز جهت اجرای عملیات حج آزار دهنده و سنگین بود، گفت: به لطف خدا و همت سازمان و بعثه و همکاری بانک مرکزی و وزارت خارجه این مساله رفع شده و برای حج و عمره بعدی از نظر تامین منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.

به گزارش اخبرگزاری مهر،سعید اوحدی در آستانه ایام تشریق در همایش روحانیون کاروان ها در محل بعثه مقام معظم رهبری، با بیان اینکه خدمات سازمان حج و زیارت با خدمات فرهنگی و آموزشی و نظارتی کاملا مرتبط است، خطاب به روحانیون کاروان ها گفت: این خدمات یک منظومه، سیستم و فرایند هستند که خروجی آنها منتهی به رضایت و گوشه گیری معنوی مردم خواهد بود.

رییس سازمان حج و زیارت، مدیریت در حج را یک مدیریت فرابخشی دانست و افزود: برخی مسایل و مشکلات در اختیار ما نیست و تابع عوامل و شرایط بیرونی است و دستگاه های متعددی در ایران و عربستان ممکن است دخیل باشند مانند نحوه ویزای حج عربستان که برای برخی کشورها بحران ایجاد کرد اما به لطف خدا با مدیریت سازمان و همکاری ارگان ها، برای ما مشکل ایجاد نشد.

وی ادامه داد: در مدیریت فرابخشی حج باید تا حد امکان عوامل موثر متعدد و پراکنده را به یک وحدت و انسجام برسانیم تا نظم بهتر و خدمات بیشتری ارائه دهیم که در این راستا بین سازمان حج و زیارت و بعثه و مرکز پزشکی این یکپارچگی وجود دارد.

اوحدی با بیان اینکه در مدیریت از نوع فرابخشی نیاز به مشارکت پذیری و خردجمعی و نقد و بهره برداری از ایده ها و نظرات است تا بر پراکندگی ها غلبه کنیم، گفت: کارگروه های تخصصی با حضور صاحبنظران حوزه های مختلف تشکیل شد. یکی از این کمیته ها کارگروه تخصصی صیانت از حقوق زائر است.

وی تصریح کرد: اکنون حجاج کشورهای دیگر با اینکه خدمات کمتری نسبت به ما می گیرند، اما قیمت بیشتری می پردازند.

اوحدی ادامه داد: همچنین در حج سال جاری، 20 درصد نیروهای ستاد و بعثه کاهش یافت که به جای آنها زائران در نوبت، مشرف شدند.

کد مطلب 2380725

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