به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این پویش که از روز یکشنبه هفتم مهر آغاز شده است، حمایت معنوی و مالی اقشار مختلف مردم از ایتام جنگ اخیر غزه (جنگ 51روزه) است.
پیش از این نیز بهروز افخمی، نادر طالبزاده، ابوالقاسم طالبی، هادی مقدمدوست و احمد نجفی، از اهالی سینمای ایران، از این پویش حمایت کردهاند.
همچنین نویسندگان و شاعرانی مانند حبیب احمدزاده، محمدحسین جعفریان، ناصر فیض، علیرضا قزوه و محسن مؤمنیشریف و ورزشکارانی از جمله هادی ساعی، محمدرضا طالقانی و آرش میراسماعیلی به این پویش پیوستهاند.
گلریزان حمایت از ایتام غزه نیز با حضور هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه، دوشنبه چهاردهم مهر در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار میشود.
این گلریزان به منظور کمک به ایتام شهدای غزه که والدین خود را در جنگ 51روزه ازدست دادهاند، برگزار میشود و مبالغ دریافتی آن به همراه کمکهای مردمی که در طول جنگ ازطریق درگاه اینترنتی امت واحده جمعآوری شده است، بهصورت مرحلهای (ماهانه) به غزه انتقال مییابد.
30 کودک زیر 10 سال که حداقل یکی از والدین خود را در جنگ اخیر غزه ازدست دادهاند، نخستین بخش از کمکهای مردمی ایران را در هفته جاری و در قالب یک همایش در نوار غزه تحویل میگیرند.
ارسال بستههای حمایتی از این کودکان و خانوادههایشان، با مشارکت مؤسسات خیریه داخل نوار غزه، بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت.
برای این منظور، درگاه پرداخت اینترنتی اتحادیه امت واحده به نشانی اینترنتی http://unified-ummah.org/payment-qods.php، از زمان جنگ 51روزه، به جمعآوری کمکهای مردمی برای توزیع میان ایتام شهدای فلسطینی اختصاص یافته است.
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