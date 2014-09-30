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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

نصیری صالح:

فرهنگ دفاع مقدس مصون سازی جوانان کشور در برابر تهاجم فرهنگی است

فرهنگ دفاع مقدس مصون سازی جوانان کشور در برابر تهاجم فرهنگی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل ترویج و توسعه فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس را راهکار اصلی برای مصون سازی جوانان کشور در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری صالح صبح سه شنبه در گشایش نمايشگاه عكس دفاع مقدس در این مرکز علمی اردبيل یادآور شد: تهاجم فرهنگی یک خطر جدی برای جوانان بوده، اما ترویج و انتقال فرهنگ دفاع مقدس، جوانان را در مقابل اینگونه خطرات مصون می‌دارد.

وي به انتقال ارزشهای دفاع مقدس در بین جوانان تاکید کرد و متذکر شد: این مهم به عنوان وظیفه همگانی باید در دستور کار عموم مردم و بویژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان دفاع مقدس را مایه سربلندی و افتخار کشور دانست و افزود: باید ارزشها و پیامهای دفاع مقدس در تمام برهه ها و تمام فصول سال برای جامعه بازگو و یادآوری شود.

 وی با بیان اينكه يادگاران دفاع مقدس فرصت‌ها را باید بازنگری کنند، تاکید کرد: چراكه اکنون موقعی است که باید با توجه به تجربیات و زیبایی‌هایی که در دوران دفاع مقدس دیده‌ایم آنها را برای نسل جوان بازگو کنیم.

نصیری صالح ادامه داد: خداوند انسان را خلق کرده و او را موجودی برگزیده قرار داده اين درحالي است كه اما همه انسان‌ها برگزیده نیستند، بلکه وجود تقوا و اخلاص در عمل درجه و رتبه انسان‌ها را در نزد خداوند معین می‌کند.

وی همچنین برپایی این نمایشگاه را در پایان هفته دفاع مقدس در راستای تداوم فرهنگ هشت سال دفاع مقدس در جامعه دانست و عنوان کرد: اين نمايشگاه با هدف آشنايي دانشجويان با ارزش‌هاي دوران دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت برگزار می شود.

این مسئول از نمايش 40 عكس ارزشمند و کمتر دیده شده از دوران دفاع مقدس در اين نمايشگاه خبر داد.

کد مطلب 2380747

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