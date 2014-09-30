هنرمندان فرهنگ ناب دفاع مقدس را ترویج و انتقال دهند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در لرستان گفت: دفاع مقدس و فرهنگ و ادبیات آن می تواند فرهنگ عمومی جامعه را تنظیم و تقویت کند.

وی با بیان اینکه در دفاع مقدس موضوعاتی مانند ولایت پذیری، ایثار، شهامت، ساده زیستی و ...روایت شد که این ویژگی ها خار در چشم دشمن هستند، تصریح کرد: دشمنان کشور ما از بابت این ویژگی ها و خصایص مهم نگران بوده و امروز این هنرمندان هستند که می توانند خیلی خوب و شایسته این فرهنگ دفاع مقدس را انتقال دهند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان با تاکید بر اینکه امروز هنرمندان رسالت سنگینی در حوزه گسترش فرهنگ دفاع مقدس دارند، افزود: نیاز است که نسل فعلی و آینده ما با فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس آشنا شوند و این رسالت هنرمندان است که با بیان شیوا و بلیغ موضوعات مربوط به دفاع مقدس را در جامعه ترویج دهند.

حاتمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در سه شهرستان خرم آباد، پلدختر و بروجرد در استان لرستان برگزار شد، گفت: امروز نیز اختتامیه این جشنواره در شهرستان خرم آباد است که در ادامه آن از هنرمندان برتر حوزه دفاع مقدس نیز تجلیل می شود.

وی یادآور شد: در این جشنواره همزمان با کل کشور فیلم های حوزه مقاومت در سه شهرستان لرستان اکران شدند.

مسئول بسیج هنرمندان استان لرستان با اشاره به اطلاع رسانی ضعیف رسانه ها از برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در استان اظهار داشت: هر وقت سخن از جشنواره ها می شود بحث اطلاع رسانی از طریق رسانه ها به ذهن می رسد که وقتی می خواهیم با رسانه ها در این حوزه ارتباط برقرار کنیم بلافاصله ما را به بخش خصوصی ارجاع می دهند.

حاتمی با بیان اینکه توقع ما از رسانه ها این است که در برخی از موضوعات مثل دفاع مقدس که مهم است همکاری لازم را داشته باشند، تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس وابسته و منصوب به فرهنگ عاشورا است و نباید کاری کرد که به فراموشی سپرده شود.