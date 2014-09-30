به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات و گزارشات مختلف نشان می دهد که رانندگان نیمی از آگاهی خود را با پاسخ تماس های تلفنی یا ارسال پیامک از دست می دهند.

این موضوع علاوه بر اینکه برای خود راننده خطرآفرین است می تواند تهدیدی برای جان انسان های دیگر نیز محسوب شود. اکنون یکی از مخترعان امریکایی با نام"اسکات تیبیتس" برنامه جدیدی را برای تلفن های همراه با عنوان “jammer” طراحی کرده که می تواند خطر تصادف و برخورد با عابرین پیاده را کاهش دهد.



این برنامه همزمان با روشن شدن ماشین فعال می شود. اگر در حین رانندگی، راننده به ارسال پیامک یا پاسخ به تلفن همراه خود بپردازد، این برنامه به دلیل اینکه هنوز موتور ماشین روشن است، هرگونه تماس یا ارسال پیامک را تا توقف کامل خودرو قطع می کند.



مسئولان راهنمایی و رانندگی کشورها همواره به دنبال راه حلی بوده اند تا بتوانند رانندگان را از خطراتی که تلفن های همراه حین رانندگی ایجاد می کنند، آگاه سازند. از دیگر قابلیت های این نرم افزار می توان به عدم اجازه رانندگی به فرزندان کم سن و سال اشاره کرد.