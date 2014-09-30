جشنواره برداشت برنج عنبربو در استان ایلام برگزار می شود

عبدالمالک شنبه راده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای دومین سال پی در پی مراسم محلی برداشت برنج عنبربو در استان ایلام و شهرستان سیروان برگزار می شود.

وی ادامه داد: برنج محلی عنبربو یکی از محصولات خاص استان ایلام است و جایگاه خاصی نزد مردم دارد و این مراسم برای کار برداشت با حضور مسئولان ارشد استان برگزار می شود.

این مسئول بیان داشت: معرفی برنج استان و تقدیر از فعالان عرصه کار و تلاش از مهمترین اهداف این جشنواره است که این مهم می تواند به رونق این محصول در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: این مراسم روز چهارشنبه در روستای سرابکلان شهرستان سیروان برگزار می شود.