ساده زیستی ویژگی برجسته آیت الله جباری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد، صبح سه شنبه در جلسه برنامه ريزي و هماهنگي بزرگداشت اربعين امام جمعه فقيد بهشهر و يادواره شهداي اين شهرستان افزود: ما هر چه داريم از بركت خون شهدا و درسها و پندهاي علماي دين است كه انقلاب ما را در برابر توطئه هاي دشمن بيمه كرده است.

وي با گراميداشت نام و ياد امام جمعه فقيد بهشهر و 800 شهيد اين شهرستان اظهار داشت: آيت الله جباري دلداده شهدا بود و به همين دليل در جوار شهدا نيز به خاك سپرده شد و براساس گزارش بيش از يك هزار نماز براي شهدا و خانواده هاي شهدا در طول حياتشان اقامه كردند. وی يادآور شد: آگاهي بخشي، ولايتمداري و تبليغ و تبيين انديشه هاي ناب اسلامي و انقلابي و ديني از مهمترين مسائلي بود كه آيت الله جباري(ره) به آن اهتمام ويژه داشتند و لحظه اي در طول زندگي شان از خظ ولايت جدا نشدند.

نورزاد با اشاره به برگزاري مراسم اربعين امام جمعه فقيد بهشهرافزود: این مراسم صبح جمعه، يازدهم مهر ماه، در مصلي این شهر برگزار می شود.

وي همچنين با گراميداشت نام و ياد شهدا نيز اظهار داشت: آسايش و آرامش امروز جامعه مديون رشادتهاي رزمندگان ديروز و شهدا وآزادگاني است كه از جان خود گذشتند تا امنيت در اين جامعه حاكم شود چرا كه یاد و خاطره شهیدان موجب تحول و رشد معنوی آحاد جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی مي شود.

نورزاد ادامه داد: تمام امكانات شهرستان براي برگزاري هشتمين يادواره سرداران و 800 شهيد بهشهر و اربعين امام جمعه فقيد اين شهرستان آماده است و با شناخت صحيح راه شهدا در حفظ دستاوردها و ارزشهاي اين انقلاب تلاش شود.

فرماندار بهشهر گفت: با برگزاري اين مراسم تنها گوشه اي از رشادتها و دلاورمرديهاي رزمندگان ما در طول 8 سال دفاع مقدس بيان مي شود تا چراغ راه ما در زندگي باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سید صابر جباری(ره)، نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری در سال1317 در روستای «متکازین» بهشهر متولد شد و در سال 1359 با حکم امام راحل به امامت جمعه شهرستان بهشهر منصوب و بيش از 30 سال امام جمعه بهشهر بودند كه در روز دوشنبه دهم شهریور ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) بهشهر به لقاء الله پیوست و پیکر پاکش روز چهارشنبه 12 شهریور ماه در جوار پنج شهید گمنام در مصلي بهشهر آرام گرفت.