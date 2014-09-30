دلایل افزایش تولید و صادرات پتروشیمی ایران/ صادرات 3 محصول جدید با توقف تولید بنزین

علی محمد بساق زاده در گفتگو با مهر درباره تاثیر توقف تولید بنزین خام در پتروشیمی ها و تولید محصولات پتروشیمی، گفت: یکی از دلایل افزایش پنج درصدی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون توقف تولید بنزین خام و یا ریفورمیت در پتروشیمی بندر امام و نوری (برزویه) بوده است.



مدیر هماهنگی ونظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه از اواسط سال جاری تولید بنزین در برخی از واحدهای پتروشیمی متوقف شد، تصریح کرد: توقف تولید بنزین منجر به افزایش ظرفیت تولید محصولات آروماتیکی و متنوع شده سبد تولید و صادرات پتروشیمی ایران شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پیش از توقف تولید بنزین امکان عدم تفکیک محصولات تولیدی واحدهای آروماتیکی مجتمع های پتروشیمی بندر امام و نوری به عنوان دو مجتمع بزرگ و عظیم پتروشیمی ایران و خاورمیانه نبود، اظهار داشت: با توقف تولید بنزین، عملا تولید محصولاتی همچون ارتو زایلین، پارازایلین، نیک زایلین، بنزن و تولودن افزایش یافته است.



بساق زاده با اشاره به افزایش حجم صادرات ارتو زایلین، پارازایلین، نیک زایلین به عنوان سه محصول آروماتیکی صنعت پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی، تاکید کرد: علاوه بر این امکان تامین خوراک کامل برخی از مجتمع های پتروشیمی همچون پتروشیمی اصفهان و بوعلی سینا با توقف تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام و نوری فراهم شده است.