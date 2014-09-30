هنرمندان لرستانی سوژه های بومی مرتبط با دفاع مقدس را برای فعالیت انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرید صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در لرستان با اشاره به اینکه واقعیت این است که زیرساخت های فرهنگی در استان مشکل دارد، اظهار داشت: مقصر این نواقص و مشکلات یک نفر نیست بلکه از سطح مدیران و مسئولان گرفته تا پایین تر در این امر دخیل هستند.

وی با بیان اینکه امروز هنرمندان بسیجی با کمترین امکانات در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، تصریح کرد: البته ویژگی یک بسیجی نیز همین است که کاری را که دیگران با بیشترین امکانات انجام می دهند با امکانات کم عملیاتی می کنند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان با تاکید بر اینکه امروز خط مقدم حوزه فرهنگی کشور آثار هنری است، افزود: اگر امروز نسلی که به آزادگان، شهدا، جانبازان و ... وصل هستند در حوزه تبلیغ و گسترش فرهنگ دفاع مقدس کاری نکنند یقین داشته باشید که نسل های بعدی نیز نمی توانند کاری کنند و این فرهنگ غنی مغفول می ماند.

سرهنگ فرید با اشاره به اینکه در استان لرستان نیز بحث مغفول واقع شدن فرهنگ دفاع مقدس هم به مدیران و هم به هنرمندان برمی گردد که در این رابطه همکاری و تعامل خوبی با یکدیگر ندارند، گفت: امروز نیاز است که فرهنگ دفاع مقدس که گستره زیادی دارد به نسل جوان انتقال پیدا کند.

وی با بیان اینکه هنرمندان استان نیاز است که سوژه های بومی را برای فعالیت انتخاب کنند، تصریح کرد: باید حوزه تحقیقاتی آثار هنری را بیشتر کنیم.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با تاکید بر اینکه متاسفانه کار پژوهشی تولیدات استان ضعیف است و باید در این حوزه اقدام جدی شود، افزود: هنرمندان نیز باید تعامل خود را با یکدیگر بالا ببرند و ظرفیت نقد را در خود ایجاد کنند تا آثار کیفی تری در استان تولید شود.