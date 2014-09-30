لزوم تشکیل جلسه مشترک مجلس و قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام بر لزوم تعامل در برگزاری جلسات مشترک میان قوا تاکید کردند.

وی ادامه داد: بنده پیش از این نیز در جلسه‌ای به ریاست آقای لاریجانی نسبت به لزوم برگزاری جلسه مشترک با مدیران قوه قضائیه اخطار دادم که آقای لاریجانی قول دادند این جلسه به زودی برگزار شود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: همان طور که جلساتی میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برگزار می‌شود باید بین نمایندگان و سطحی از مدیران قوه قضائیه هم جلسات مشترک برگزار شود.