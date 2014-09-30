درخواست ارائه گزارش نهایی حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به فداکاری های آتش نشانان آنان را نماد تلاش و ایثار دانست و گفت: مرحوم امید عباسی از چهره های ماندگار در این حوزه است که در حال حاضر یک چهره جهانی است.

وی با تشکر از یک گروه هنری که در یک فضای مجازی مسابقه ای بین المللی در حوزه ثبت تلاش قهرمانان برای حفظ حیات انسان ها برگزار کرده اند گفت: این مسابقه در سطح جهانی مطرح شد که امید عباسی از یک چهره ملی به یک چهره بین المللی تبدیل شد.

وی از مدیریت شهری درخواست کرد از چنین حرکت های فرهنگی حمایت کنند.

در ادامه این جلسه محسن سرخو عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با وجود تصویب لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی هنوز گزارش و پیشنهادی از ناحیه شهرداری مبنی بر اقداماتی که در این زمینه انجام داده است به صحن شورا نیامده است.

وی ادامه داد: باید تجهیزاتی که در حال حاضر داریم به روز رسانی شود و این اتفاق تکرار نشود که وقتی می خواهیم شلنگ آتش نشانی را باز کنیم ببینیم از 6 جا سوراخ است.

معصومه آباد نیز در این جلسه درخواست کرد برای آنکه پروسه قرار گرفتن آتش نشانان در فهرست مشاغل سخت و زیان آور طولانی است تا زمانی که جواب این موضوع از کمیسیون های اجتماعی دولت بیرون بیاید از محل درآمدهای شهرداری دوفوریتی را برای افزایش 200 هزار تومانی حقوق پنج هزار آتش نشانی که در سطح اول هستند و فعالیت ها عملیاتی انجام می دهند را به تصویب برساند که چمران درخواست کرد این پیشنهاد در قالب طرح در صحن شورا مطرح شود.