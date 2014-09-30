به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، این اولین نمایش بین المللی از این کمدی موزیکال برادوی است و به دنبال استقبالی که ژاپنی ها از «یخ ده» از خود نشان دادند، دیسنی این محصول دیگر خود را راهی توکیو کرده است.

انیمیشن «یخ زده» به تنهایی در ژاپن بیش از 250 میلیون دلار فروش کرده است.

نمایش علاءالدین در ماه می (اردیبهشت) در تئاتر شیکی توکیو روی صحنه می رود.

این نمایش که از محصولات دیسنی برای برادوی است از 20 مارس (اواخر اسفند) در تئاتر نیوآمستردام برادوی به روی صحنه رفته است.

این نمایش که موسیقی آن محصول آلن منکن برنده جایزه اسکار و تونی است و شعرهایش را هاوارد آشام برنده اسکار و تیم رایس برنده اسکار و تونی سروده اند، برای ترجمه این اشعار به زبان ژاپنی از چیکی تاکاهاشی که مسئول ترجمه «یخ زده» به زبان ژاپنی بود، بهره می‌گیرد.

این نمایش با بازی بازیگران ژاپنی در این کشور به روی صحنه می‌رود. این پنجمین همکاری بین کمپانی دیسنی تئاتریکال پروداکشنز و شیکی تئاتر است و پیش از این همین همکاری موجب روی صحنه رفتن «دیو و دلبر» ، «شیر شاه»، «آیدا» و «پری دریایی» در ژاپن شده بود.