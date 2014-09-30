بازداشت یکی از رهبران اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، نیروهای امنیتی مصر امروز رماح محمود مسعود الجارحی یکی از رهبران اخوان المسلمین را بازداشت کردند.

این فرد در استان المنیا بازداشت شده است و سرویس های امنیتی وی را به عنوان فرمانده شاخه مسلح گروه اخوان المسلمین معرفی کرده اند.

مسئولان مصر اعلام کرده اند محمود الجارحی در 18 پرونده دست دارد، فرماندهی گروه مسلح، کشتن افسران پلیس، آتش زدن مرکز پلیس، برنامه ریزی و مشارکت در چند عملیات تروریستی در استان المنیا از جمله اتهامات وی محسوب می شود.

خاطرنشان می شود از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در جولای 2013 تاکنون مسئولان مصر گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی معرفی کرده اند و بسیاری از اعضا و رهبران این گروه را بازداشت و به زندان و اعدام محکوم کرده اند.