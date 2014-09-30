علی‌اکبر حلیمی نمایشنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر مشغول بازنویسی 5 نمایشنامه از نمایشنامه‌هایی هستم که چند سال پیش برای کودکان و نوجوانان نوشتم. این نمایشنامه‌ها از قرآن و درباره پیامبران الهی هستند. بازنویسی این نمایشنامه‌ها برای انتشارشان در قالب یک مجموعه‌نمایشنامه انجام می‌شود.

وی افزود: این نمایشنامه‌ها چند سال پیش به صورت نمایش سایه‌ای در نمایشگاه قرآن اجرا با استقبال روبرو شدند. حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و پیامبر اسلام شخصیت‌هایی هستند که 5 نمایشنامه مورد نظر درباره آن‌هاست. انتشارات مدرسه 12 سال پیش 2 نمایشنامه «کشتی نوح» و «نهنگ یونس» را در مجموعه «معجزه باران» به چاپ رساند اما برای چاپ دوباره این 2 نمایشنامه و 3 نمایشنامه دیگر، از منظر و زاویه دیگری به داستان پیامبران نگاه کرده‌ام.

این نمایشنامه‌نویس ادامه داد: نمایشنامه‌ها ساده و به زبان کودکانه هستند و سعی کردم منابع و ماخذی که از آ‌ن‌ها برای نمایشنامه‌ها استفاده می‌کنم، معتبر و مورد وثوق باشند. نسخه قدیمی این نمایشنامه‌ها را با نگاه صرفا قرآنی نوشته‌ام و سعی دارم جلوه‌های هنری و فانتزی بیشتری را برای برقراری ارتباط بیشتر بچه‌ها به آن‌ها اضافه کنم.

حلیمی گفت: در حال حاضر مشغول بازنویسی این 5 نمایشنامه هستم که این کار به زودی به پایان می‌رسد و باید برای انتشار آن‌ها با ناشران وارد مذاکره شوم.