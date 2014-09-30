نمی توان گران شدن نان را نادیده گرفت/ قیمت نان در اصفهان به نرخ های سابق برگشت

اسرافیل احمدیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسانات قیمتی نان طی روزهای اخیر اظهار داشت: قیمت نان به صورت سراسری در کل کشور مشخص می شود و کسی در سطح استان نمی تواند نان را با قیمتی غیر از قیمت تعیین شده سراسری بفروشد.

وی با بیان اینکه قیمت نان طی سه سال گذشته افزایشی نداشته است ، ادامه داد: افزایش نرخ نان باید کمتر از 20 درصد باشد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: گزارشی از افزایش قیمت نان به صورت غیر رسمی طی سال های گذشته از سوی نانوایی ها به این سازمان اعلام نشده است.

وی اعلام کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته که با افزایش قیمت نان در اصفهان به صورت خودسرانه مواجه شدیم نظارت ها به شدت افزایش یافت و با افرادی که تخلف کردند برخورد تعزیراتی شد.

احمدیه با اشاره به اینکه کسی با نان که جزو ارزاق ضروری مردم است، شوخی ندارد و اگر نانوایی ها قیمت نان را خودسرانه افزایش دهند با آنها برخورد می کنیم، گفت: در حال حاضر قیمت نان به قیمت سابق خود برگشته است.

وی همچنین در خصوص فروش طلا با نرخ های گزاف با توجه به کاهش قیمت سکه و طلای ساخته نشده در روزهای اخیر نیز گفت: ما نمی توانیم به شکل تعزیراتی با طلافروشی ها برخورد کنیم اما باید رعایت انصاف شود.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر شاهد بالا بودن نرخ طلا در اصفهان هستیم به دلیل هشت درصد ارزش افزوده است که در گذشته در فاکتور میزان مالیات قید نمی شد.

وی با اعلام اینکه از امسال مقرر شد که میزان مالیات و ارزش افزوده در فاکتور خرید طلا قید شود، افزود: مزد ساخت به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد به شکل متفاوت قید می شود.

احمدیه اظهار داشت : در حال حاضر آماری از شکایات مردمی در خصوص قیمت بالای طلا در اصفهان در دست ندارم.