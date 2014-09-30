نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر فردا اعلام می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهرماه 93 دانشگاه پیام نور (نوبت چهاردهم) فردا چهارشنبه 9 مهرماه 93 بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: کلیه پذیرفته شدگان ضرورت دارد با توجه به اطلاعیه ای که همزمان همراه با اسامی آنها در سایت سنجش منتشر می شود نسبت به ثبت نام در واحدهای قبولی اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهرماه 93 دانشگاه پیام نور (نوبت چهاردهم) صبح روز جمعه 14 شهریورماه در 92 شهرستان مختلف كشور با رقابت 78 هزار و 931 نفر برگزار شده است و پیش از این ظرفیت پذیرش تعداد 7 هزار و 750 نفر اعلام شده بود.