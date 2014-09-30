لزوم ایمن سازی 400 مدرسه حاشیه راهها در آذربایجان غربی

فروغ فاریابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها در ۳۱ مدرسه آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: طی سال گذشته 22 مدرسه در سطح استان ایمن سازی شدند که تا کنون 198 مدرسه استان از طرح ایمن سازی برخوردار شدهاند.

وی با بیان اینکه مدارس از سوی آموزش و پرورش مشخص و اولویت بندی می شوند، اظهار داشت: 400 مدرسه آذربایجان غربی نیازمند ایمن سازی هستند که 50 درصد ایمن سازی و بقیه بعد از برآورد هزینه به استانداری ابلاغ شده که ما بقی نیز با تامین اعتبار ایمن سازی می شوند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اعلام کرد: برای اجرای طرح ایمن سازی مدارس استان، امسال 620 میلیون ریال در بخش آموزش هزینه شده و 2 میلیارد ریال نیز برای بخش ایمن سازی فیزیکی مدارس هزینه شده است.

فاریابی ادامه داد: در حالت کلی ایمن سازی مدارس در سه بخش آموزش، تعیین گذربان و ایمن سازی فیزیکی انجام می شود و در صورت نیاز مدارس بازنگری شده و آموزش های لازم برای بار دوم ارائه می شود که امسال 15 مدرسه بازآموزی می شوند.

وی از محدود شدن ایمن سازی مدارس حاشیه راهها تنها در یک مقطع زمانی مشخص انتقاد کرد و ضمن تاکید بر لزوم اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای آذربایجان غربی در تمام ایام سال تحصیلی، افزود: دانش آموزان اين مدارس هميشه در خطر بروز سانحه بوده و اين طرح نبايد تنها به يك مقطع زماني معطوف شود.

وی با بیان اینکه ایمن سازی مدارس حاشیه راهها باید در تمام طول سال به صورت مستمر همراه با بازآموزي دانش آموزان و كادر آموزشي اجرایی شود، گفت: همچنین تلاش هاي انجام شده براي جلوگيري از احداث مدرسه در حاشيه جاده نیز موفقیت آمیز بود.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی آشکار سازی مدارس حاشیه راههای استان را از جمله اولویتهای کاری این نهاد در سالجاری دانست و ادامه داد: تردد کنندگان از جاده ها نیز باید از موقعیت اماکن موجود حاشیه ای آگاهی داشته و با هوشیاری کامل از این محور ها عبور کنند.

فاریابی یادآور شد: اين طرح در 2 بخش ایمن سازی فیزیکی و نرم افزاری شامل تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی، نصب تابلو و چراغ چشم گربه ای و علائم افقی در مقابل مدارس و ایجاد خط کشی های لازم بر کف جاده آسفالت و ايمن سازي نرم افزاري هم شامل ارائه آموزش و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور آنان اجرا می شود.