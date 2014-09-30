سهام اپل با عرضه آیفون 6 سقوط کرد/ وضعیت فروش آیفون جدید در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه اخیر، اپل از دو محصول جدید خود با نام آیفون 6 و آیفون 6 پلاس رونمایی کرد که همانند سایر محصولات این کمپانی با حاشیه های بسیاری مواجه بود.

اما در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر خم شدن محصول جدید اپل منتشر شده که با واکنش های بسیاری از سوی مقامات اپل و همینطور رقبای این کمپانی مواجه شده است.



برای مثال، آیفون 6 پلاس در کاریکاتور طعنه آمیزی سر تعظیم در برابر گلکسی نوت 3 فرود آورده است.

ویدیوهایی که مقامات اپل از آزمایش فشار بر روی آیفون 6 پلاس نشان داده اند، بیانگر این موضوع است که آیفون در صورت فشار از ناحیه وسط بسیار مقاوم خواهد بود. اما بررسی ها و تصاویر منتشر شده، نشان می دهد که آیفون 6 پلاس در ناحیه ای که به دکمه های تنظیم صدا مجهز است، دارای مقاومت کمتری بوده و خم می شود.



مسئولان اپل پس از افشا شدن این موضوع اعلام کرده اند که کاربران نگران خم شدن گوشی های آیفون 6 پلاس نباشند زیرا در صورت هر گونه خسارتی، تلفن همراه آنها تعویض خواهد شد. اما موضوع خم شدن تلفن های همراه اپل با سقوط شاخص سهام این شرکت مواجه شده است.

به گزارش مهر، در هفته های اخیر، آیفون 6 با قیمتی در حدود دو میلیون و نهصد تا سه میلیون و دویست هزار تومان به صورت قاچاق وارد ایران شده و به فروش می رسد. این محصول جدید بدون گارانتی در کشور به فروش می رسد و به گفته برخی از فعالان بازار آی تی استقبال عمومی از آن در کشور زیاد نبوده است.