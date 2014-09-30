به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سیامک مره صدق نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه ملت ایران با پیروی از اوامر رهبری و پایبندی به قانون اساسی می تواند به همه سلطه های جهان غلبه کرده و گام های بلندتری در مسیر عزت بردارد گفت: ملت ایران در این مسیر باکی از صهیونیستها نداشته و نه تنها اتحاد آنها باعث ناامیدی سلطه گران جهانی می شود بلکه چراغ امید مردان خداجو است.

وی افزود: ملت ایران تا زمانی که به اوامر رهبری توجه کند باکی از دشمنان نخواهد داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این ایام سالروز تحریم یهودیان است افزود: یهودیان پنجشنبه این هفته در سرتاسر کشور برای سلامتی نور دو چشم ملت ایران دست به دعا برمی دارند.

مره صدق گفت: جا دارد از مواضع ضد استکباری رئیس جمهور در نیویورک تشکر کرده و به جهانیان، صهیونیست ها و عروسک های خیمه شب بازی آنها مانند دیوید کامرون اعلام کنیم که ملت ایران راه سربلندی را انتخاب کرده و ذره ای از آن پا پیش نمی کشد.

نماینده کلیمیان در مجلس افزود: کامرون بداند اکنون زمانی نیست که روباه پیر بتواند در خلیج فارس حکمرانی کند؛ خون امیر کبیر، شهدای کودتای 28 مرداد، شهدای 15 خرداد، شهدای انقلاب و شهیدان دفاع مقدس امروز نهال سربلندی ملت ایران را چنان آبیاری کرده که با بادهای اینچنینی نمی لرزد.

مره صدق ادامه داد: کامرون تمام توان خود را برای حل مشکلات داخلی کشورش جمع کند. به نظر می رسد او از یاد برده که چندی پیش بخش قابل توجهی از اسکاتلند می خواست سرنوشت خود را از استعمار انگلیس جدا کند.

وی با اشاره به اینکه ذهن ملت ایران فراموش نکرده که چه کسی نطفه داعش را در منطقه کاشت افزود: اگر دیوید کامرون ادعای مبارزه با تروریسم را دارد هرچه سریعتر از منطقه خارج و سرنوشت مردم منطقه را به خود آنها واگذار کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: روز گذشته سازمان ملل متحد به محل یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی تبدیل شد این جنایتکار قصد پوشاندن حقایق را داشت اما دروغ های او یادآور دروغ های ارتش نازی ها بود، گفتار او توهینی به سازمان ملل است.

وی با اشاره به اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد با ادعاهایی بی اساس ارتش صهیونیست را تطهیر کند گفت: ما ایرانیان یهودی سخنان این جنایتکار صهیونیستی و تلاش وی در جهت دروغگویی و تفرقه افکنی را محکوم کرده و از سازمان ملل می خواهیم بیش از این موجب آبروریزی خود نشود.