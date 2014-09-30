به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر صنعت متروسازی در پایتخت با وجود تحریم ها دستخوش فراز و نشیب هایی شده است، تصریح کرد: گرچه تحریم ها موجب عقب ماندن برنامه ها در توسعه مترو شد اما به مدد تحریم های اقتصادی صنعت مترو صد در صد بومی سازی شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه موضوع واگن سازی مترو مسأله بسیار مهمی است که تا 60 درصد بومی سازی شده و در حال حاضر واگن های یک طبقه و دو طبقه مترو را در داخل کشور تولید می کنیم، اظهار کرد: امروز صنعت واگن سازی مترو با وجود این که چند سال بیشتر از عمر آن نمی گذرد، از صنعت خودروسازی کشورمان که حدود نیم قرن از قدمت آن ها می گذرد، پیشی گرفته و با توان متخصصان داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی، تمام قطعات آن تولید می شود .

به گفته تشکری هاشمی 88 واگن تازه نفس پایتخت که هفته گذشته به چرخه حمل و نقل ریلی پیوست با توان صد در صدی مهندسان داخلی ساخته شده و افتخار بزرگی است که در شرایط اقتصادی تحریم ها به خودکفایی اینچنینی دست یافته ایم .

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری تهران بالغ بر 8 سال است که روی پای خود ایستاده و در توسعه ناوگان عمومی شهر یک تنه و تنها قدم برداشته است، گفت: بالغ بر 4 سال است که دولت هیچ حمایتی از پروژه های حمل و نقلی و ناوگان عمومی شهر نکرده است، این در حالیست که با تاکیدات شهردار تهران و با بسیج امکانات و ظرفیت های موجود منتظر آمدن پول برای شروع کارها نماندیم و بدون هیچ گونه حمایتی، پروژه های بزرگی را به تنهایی به سرانجام رسانده ایم .

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه خط 3 مترو تهران نمادی از بومی سازی صنعت مترو است، تصریح کرد :بسیاری از تجهیزات داخلی این خط از جمله RSمورد نیاز در خط 3 مترو به دست توانمند مهندسان داخلی ساخته شده و اکنون زیر بار بهره برداری است .

معاون شهردار پایتخت با بیان اینکه توسعه مترو اولویت پروژه های ترافیکی پایتخت در برنامه 5 ساله دوم است، تصریح کرد: با تصویب شورای اسلامی شهر تهران بودجه ای بیش از 4 هزار میلیارد تومان برای توسعه مترو، اتوبوسرانی و سایر زیرساخت های حمل و نقلی پیش بینی شده است .

تشکری هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر متروی تهران با شبکه ای به طول 152 کیلومتر در حال سرویس دهی است، تصریح کرد: البته خطوط 3 ، 6، و 7 و نیز خط متروی ورامین را در دست ساخت داریم که 18 کیلومتر در بخش شمالی خط سه و 12 کیلومتر در خط هفت در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید .

معاون شهردار تهران با تأکید بر این که خطوط حومه شهر باید با سرمایه گذاری دولت توسعه پیدا کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 85 درصد کارهای عمرانی خط متروی پرند انجام شده و در صورت تامین منابع مورد نیاز این خط ظرف کمتر از یک سال راه اندازی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مترو پرند اکنون در ایستگاه شهر آفتاب در بخش ساختمانی و سیویل 95 درصد پیشرفت داشته ایم وتنها عملیات نازک کاری و تاسیساتی در این ایستگاه باقی مانده است گفت :متاسفانه باز هم عدم تامین منابع مالی کار پروژه را به تعویق انداخت ب طوری که اگر اعتبارات دولتی به موقع به پروژه داده می شد در اوایل شهریور ماه ایستگاه شهر افتاب مورد بهره برداری قرار می گرفت .

تشکری هاشمی تاکید کرد: پرند با بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است ،چنانچه اعتبارات مورد نیاز پروژه تخصیص داده شود طی سال جاری این خط در ایستگاه فرودگاه امام و شهر افتاب زیر بار ترافیک خواهد رفت.

