راه یابی اثر هنرمند شاهرودی به چهارمین دو سالانه تذهیب های قرآنی

سید محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اثر مریم اکبری از هنرمندان شاهرود که با حمایت حوزه هنری شهرستان شاهرود تولید شده است، در بخش مثنی سازی به انتخاب هیئت داوران برای شرکت در نمایشگاه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی انتخاب شد.

وی افزود: 259 اثر در بخش های مجموعه کامل قرآن، گل و مرغ و گل و بوته، تذهیب تک اثر، مثنی سازی و تشعیر به دبیرخانه دوسالانه تذهیب های قرآنی ارسال شد که از این تعداد 161 اثر در نگارخانه رضوان و بهار که 14 مهرماه برگزار می شود، به نمایش درخواهند آمد.

این مقام مسئول تصریح کرد: آثار منتخب بر اساس طراحی، خلاقیت، ترکیب بندی، قلم گیری، پرداز، رنگ گذاری، رعایت سنت های حاکم بر تذهیب های قرآنی، استفاده از کاغذ دست ساز و رنگ های طبیعی و نیز قطعه بندی و نحوه ارائه اثر، داوری و انتخاب شده اند و برگزیدگان در مراسم اختتامیه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی که 24 مهرماه در مشهد برگزار می شود معرفی و جوایزه خود را دریافت می کنند.

طبسی خاطرنشان کرد: فراخوان چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی از سوی مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در فصل های "مجموعه كامل آرایه های قرآن شامل (شمسه، تذهیب دو صفحه افتتاح، دعای‌افتتاح و ختم قرآن، حاشیه صفحات، فهرست سور، سرسوره، نشان جزء، حزب‌ و سجده)، تذهیب تك اثر شامل (شمســه، تذهیب صفحات افتتاح، حاشیه صفحات)، تشعیر (جلد، حاشیه "نقوش نباتی") گل و بوته، گل و مرغ (لاكی – آبرنگی) و مثنی سازی نقل عین به عین یك اثر (تذهیب، گل و بوته یا گل و مرغ جلد از آثار قدما) منتشر شده بود.