نمایشگاه شانزدهم کتاب مشهد به دنبال توسعه کیفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید سرابی در جلسه ستاد اجرایی شانزدهمین نمایشگاه كتاب ناشران ایران در مشهد مقدس گفت: در نمایشگاه كتاب نمی خواهیم مسیر جدیدی برای آن تعریف شود بلكه باید تلاش كنیم بر اساس نظرسنجی ها و آسیب شناسی هایی كه انجام شده مشكلات گذشته رفع و نمایشگاهی با كیفیت برگزار كنیم.

وی با بیان این كه توسعه كمی نمایشگاه مد نظر نیست اظهار داشت: شعار اصلی ما در نمایشگاه كتاب باید توسعه كیفی نمایشگاه باشد در تمام رویكردها به دنبال افزایش كیفیت نمایشگاه باشیم.

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت های جنبی و فرهنگی نمایشگاه گفت: فعالیت های جنبی باید محتوا داشته باشد هدف اصلی برگزاری نمایشگاه توسعه فرهگ مطالعه و كتابخوانی است كه در برگزاری فعالیتهای جنبی باید مد نظر گیرد و این فعالیتها جدی گرفته شود و محتوایی غنی داشته باشد.

وی با اشاره به تبلیغات نمایشگاه افزود: در حوزه تبلیغات به دنبال تبلیغات هدفمند باشید كه به افزایش مخاطب و اطلاع رسانی نمایشگاه به همه اقشار بینجامد از طرق مختلف ارسال پیامك و تراكتهای اطلاع رسانی در تبلیغات نمایشگاه استفاده شود.

در این جلسه حسین مسگرانی معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی و دبیر شانزدهمین نمایشگاه كتاب گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه ارائه كرد و گفت:شانزدهمین نمایشگاه كتاب ناشران ایران در مشهد مقدس 2 تا 9 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: كمیته های مختلف نمایشگاه از جمله تبلیغات، اطلاع رسانی، فعالیت های جنبی، ادارات و سازمانها، مطبوعات، نظرسنجی و ... تشكیل و برنامه های خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه ارائه كرده اند.

دبیر شانزدهمین نمایشگاه كتاب ادامه داد: فراخوان نمایشگاه به موسسه نمایشگاه های فرهنگی اعلام شده است و ثبت نام از طریق این موسسه انجام می شود.

مسگرانی با اشاره به همزمانی نمایشگاه كتاب در ماه محرم گفت: در برنامه های جنبی سعی كرده ایم این همزمانی مد نظر قرار گیرد و متناسب با ایام محرم فعالیتها برنامه ریزی شده است.

وی تعزیه خوانی، رونمایی از كتاب، نشست های تخصصی، سرای اهل قلم را از فعالیتهای جنبی این نمایشگاه عنوان كرد و در خصوص نظرسنجی بیان داشت: نظرسنجی در این نمایشگاه به دو صورت انجام می شود نظر سنجی از غرفه داران و نظر سنجی از مردم ، باید بدانیم دیدگاهها و خواسته های غرفه داران و مردم نسبت به نمایشگاه چگونه است تا نمایشگاهی در خور شان برگزار كنیم.