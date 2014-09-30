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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

سرابی:

نمایشگاه شانزدهم کتاب مشهد به دنبال توسعه کیفی است

نمایشگاه شانزدهم کتاب مشهد به دنبال توسعه کیفی است

مشهد-خبرگزاری مهر: مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در شانزدهمین نمایشگاه كتاب ناشران ایران در مشهد مقدس به دنبال توسعه كیفی نمایشگاه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید سرابی در جلسه ستاد اجرایی شانزدهمین نمایشگاه كتاب ناشران ایران در مشهد مقدس گفت: در نمایشگاه كتاب نمی خواهیم مسیر جدیدی برای آن تعریف شود بلكه باید تلاش كنیم بر اساس نظرسنجی ها و آسیب شناسی هایی كه انجام شده مشكلات گذشته رفع و نمایشگاهی با كیفیت برگزار كنیم.

وی با بیان این كه توسعه كمی نمایشگاه مد نظر نیست اظهار داشت: شعار اصلی ما در نمایشگاه كتاب باید توسعه كیفی نمایشگاه باشد در تمام رویكردها به دنبال افزایش كیفیت نمایشگاه باشیم.

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت های جنبی و فرهنگی نمایشگاه گفت: فعالیت های جنبی باید محتوا داشته باشد هدف اصلی برگزاری نمایشگاه توسعه فرهگ مطالعه و كتابخوانی است كه در برگزاری فعالیتهای جنبی باید مد نظر گیرد و این فعالیتها جدی گرفته شود و محتوایی غنی داشته باشد.

وی با اشاره به تبلیغات نمایشگاه افزود: در حوزه تبلیغات به دنبال تبلیغات هدفمند باشید كه به افزایش مخاطب و اطلاع رسانی نمایشگاه به همه اقشار بینجامد از طرق مختلف ارسال پیامك و تراكتهای اطلاع رسانی در تبلیغات نمایشگاه استفاده شود.

در این جلسه حسین مسگرانی معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی و دبیر شانزدهمین نمایشگاه كتاب گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه ارائه كرد و گفت:شانزدهمین نمایشگاه كتاب ناشران ایران در مشهد مقدس 2 تا 9 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: كمیته های مختلف نمایشگاه از جمله تبلیغات، اطلاع رسانی، فعالیت های جنبی، ادارات و سازمانها، مطبوعات، نظرسنجی و ... تشكیل و برنامه های خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه ارائه كرده اند.

دبیر شانزدهمین نمایشگاه كتاب ادامه داد: فراخوان نمایشگاه به موسسه نمایشگاه های فرهنگی اعلام شده است و ثبت نام از طریق این موسسه انجام می شود.

مسگرانی با اشاره به همزمانی نمایشگاه كتاب در ماه محرم گفت: در برنامه های جنبی سعی كرده ایم این همزمانی مد نظر قرار گیرد و متناسب با ایام محرم فعالیتها برنامه ریزی شده است.

وی تعزیه خوانی، رونمایی از كتاب، نشست های تخصصی، سرای اهل قلم را از فعالیتهای جنبی این نمایشگاه عنوان كرد و در خصوص نظرسنجی بیان داشت: نظرسنجی در این نمایشگاه به دو صورت انجام می شود نظر سنجی از غرفه داران و نظر سنجی از مردم ، باید بدانیم دیدگاهها و خواسته های غرفه داران و مردم نسبت به نمایشگاه چگونه است تا نمایشگاهی در خور شان برگزار كنیم.

 

کد مطلب 2380818

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