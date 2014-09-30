جذب دانشجوی آتش نشانی در دانشگاه شریف و امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران، سعید شریف زاده، مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به راهبردهای این سازمان در سال آتی، گفت: رویکرد سازمان آتش نشانی از سرمایه گذاری محض در ماشین آلات و تجهیزات به سرمایه گذاری در امر پیشگیری، آموزش نیروی انسانی تغییر خواهد کرد.

وی افزود: در بحث آموزش، جذب و استخدام نیروی انسانی یک تحولی در سازمان آتش نشانی در حال اتفاق است همچنان که با استقرار سمیلاتورهای مخصوص، سطح آموزش بالا خواهد رفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که با دانشگاه های صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف امضا شده است، این دانشگاه ها در رشته های تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته مهندسی حریق را پیش بینی کرده اند و ما نیز متعهد شده ایم فارغ التحصیلان آن رشته را در سازمان آتش نشانی جذب کنیم.

شریف زاده با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی حریق در تهران، گفت: در بحث پیشگیری توافقاتی با سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است که بر اساس آن از نیمه مهر ماه هزار نفر از مهندسان سازمان نظام مهندسی در اختیار آتش نشانی قرار می گیرند و این افراد با آموزش های خاصی که به آن ها ارایه می شود، به ناظرهای فنی سازمان تبدیل خواهند شد.

وی تاکید کرد: پیش از این کارشناسان ما در پیشگیری و نظارت بر ساخت اماکن بسیار محدود بود و شهروندان و مالکان مجبور بودند مدت زیادی را در صف باشند تا به املاک آن ها نظارت و رسیدگی داشته باشیم.

به گفته شریف زاده با سازمان ملی استاندارد نیز توافقی به منظور نظارت بر واردات محصولات اطفای حریق و ایمن ساز صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به موضوع فرهنگ سازی ایمنی و همراهی مردم با سازمان آتش نشانی، گفت: در این بخش بسیار خلا داریم و عقب ماندگی ملموسی برای همه قابل رویت است چرا که در موضوع ارتباط از طریق رسانه ملی، مطبوعات، آموزش های همگانی، ارتباط با مردم و فرهنگسازی ایمنی ضعیف هستیم و در این زمینه باید دیگر سازمان ها و نهاد های مرتبط به کمک ما بیایند.