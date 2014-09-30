به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم نامه ای که میان بانک سپه و وزارت علوم با هدف برقراری و گسترش مراودات بانکی و تمرکز بخشی از وجوه وزارتخانه، سازمانها و دانشگاههای تابعه نزد بانک، امضا شد.

در ادامه به برخی از مهمترین وظایف بانک سپه و وزارت علوم، اشاره می شود.

اقدامات وزارتخانه:

وزارتخانه متعهد شد زمینه انتقال بخشی از وجوه خود، مراکز زیرمجموعه و دانشگاههای تابعه خود را به بانک فراهم سازد.

وزارتخانه در صورت نیاز، نسبت به دریافت انواع ضمانت نامه و حواله های ریالی و ارزی همچنین گشایش انواع اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی نزد بانک اقدام می کند.

وزارتخانه تلاش می کند فضای مناسب جهت استقرار شعبه یا باجه، نصب دستگاه ATM و POS در محل وزارتخانه، سازمانها و دانشگاههای تابعه را به صورت رایگان در اختیار بانک قرار دهد.

وزارتخانه برای افتتاح حساب و نگهداری حسابهای حقوقی پرسنل وزارتخانه و اعضای هیأت علمی نزد بانک اقدام می کند.

وزارتخانه متعهد شد نسبت به ترغیب کارکنان وزارتخانه و دانشگاههای تابعه برای افتتاح حساب نزد بانک اقدام کند.

وظایف بانک

ارائه سرویسهای بانکی مطلوب به وزارتخانه، سازمانها و دانشگاههای تابعه آن از قبیل وصول چک، پراخت حقوق، صدور انواع کارت شامل عابر بانک و بن کارت، خرید و فروش اوراق مشارکت، ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک از جمله اینترنت بانک، تلفن بانک و همراه بانک مطابق مقررات و دستورالعملهای جاری بانک.

صدور انواع کارت هدیه با قابلیت نقدشوندگی در تمام دستگاههای عابر بانک

افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه و مدت دار و پرداخت سود سپرده بر اساس مذاکرات و مطابق ضوابط حاکم و بخشنامه های داخلی بانک

صدور انواع کارت خرید اعتباری جهت مدیران، کارکنان وزازتخانه و دانشگاههای تابعه جهت خرید اقساطی کالا و خدمات

صدور کارت رفاه اعضا هیأت علمی با لوگوی مشترک بانک و وزارتخانه

نصب دستگاه ATM و POS در محلهای مورد نظر وزارتخانه و دانشگاههای تابعه

ایجاد شعبه یا باجه در داخل وزارتخانه، سازمانها و دانشگاههای تابعه در صورت نیاز و توجیه پذیری در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک.

اعطای تسهیلات جهت ساخت و خرید مسکن به اعضای هیآت علمی وزارتخانه، دانشگاههای تابعه و موسسات آموزشی و پژوهشی طبق بخشنامه ها و دستورالعمهای مربوطه

افتتاح انواع حساب برای دانشجویان و فعال کردن درگاه پرداخت غیرحضوری بانک در سایت وزارتخانه برای ثبت نام دانشجویان طبق ضوابط و مقررات جاری بانک

به گزارش مهر، این تفاهم نامه میان کمال تقوی نژاد - مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک سپه و محمد حسین امید – معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم منعقد شد.