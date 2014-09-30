افتتاح ايستگاه هواشناسي در دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه هواشناسی خودكار دانشكده جغرافیا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار مجهز به سنسورهای اندازه گیری ویژگی های هوا همچون دما، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، تابش، باران و دمای خاك است.

همچنین این مجموعه جهت ثبت داده ها با فاصله زمانی یك دقیقه تا هر فاصله زمانی مورد نظر قابل تنظیم بوده و قادر است با توجه به تنظیمات انجام شده از 6 ماه تا چندین سال داده ها را در حافظه خود ذخیره کند.

از آنجا كه مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار قابل حمل بوده ، این امكان را دارد كه در مناطق مورد نظر نصب شده و ثبت داده ها را انجام دهد.