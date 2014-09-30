  1. حوزه و دانشگاه
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

افتتاح ايستگاه هواشناسي در دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران

افتتاح ايستگاه هواشناسي در دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران

ایستگاه هواشناسی خودكار دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران افتتاح شد این مجموعه مجهز به ایستگاه هواشناسی خودكار مجهز به سنسورهای اندازه گیری ویژگی های هوا همچون دما، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، تابش، باران و دمای خاك است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه هواشناسی خودكار دانشكده جغرافیا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار مجهز به سنسورهای اندازه گیری ویژگی های هوا همچون دما، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، تابش، باران و دمای خاك است.

همچنین این مجموعه جهت ثبت داده ها با فاصله زمانی یك دقیقه تا هر فاصله زمانی مورد نظر قابل تنظیم بوده و قادر است با توجه به تنظیمات انجام شده از 6 ماه تا چندین سال داده ها را در حافظه خود ذخیره کند.

از آنجا كه مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار قابل حمل بوده ، این امكان را دارد كه در مناطق مورد نظر نصب شده و ثبت داده ها را انجام دهد.

کد مطلب 2380824

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