به گزارش خبرنگار مهر، خلیل موحدی قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر مشهد، اظهار کرد: ممانعت از فعالیت سوداگران پروژه‌های اقتصادی امری ضروری است زیرا طی سالهای اخیر به جای سرمایه گذاران متعهد، سوداگران وارد میدان شده و خسارت های بسیاری را به شهر مشهد تحمیل کرده اند.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به این مطلب که در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح شهر مشهد اقدامات زیان آور صورت گرفته، ادامه داد: سالهاست اقتصاد مشهد تنها به ایجاد واحدهای تجاری و اداری محدود شده و وجود170 هزار واحد تجاری در سطح شهر گواهی بر این امر است.

وی تاکید کرد: به هیچ وجه نباید اجازه داد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری های شهر در اختیار افرادی باشد که فرصت‌ها و سرمایه های شهر و شهرداری را از بین می برند.

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: امروز باید با تخلفات اقتصادی با جدیت برخورد کرد زیرا طی سال‌های اخیر بخش اعظمی از سرمایه های شهرداری در پروژه های مشارکتی به هدر رفته طوری که سهم شهرداری در این بخش تنها 20 تا 30 درصد بوده و این موضوع خسارات سنگینی به شهر و شهرداری وارد کرده است.

موحدی در زمینه سرمایه گذاری مشارکتی سه هزار و 500 میلیارد تومانی در سطح شهر، یادآور شد: شهرداری با داشتن سهم 20 تا 30 درصدی، منفعت و فرصت های زیادی را در قالب سرمایه گذاری بر روی پروژه های مشارکتی از دست داده است.

به گفته وی از حیث حقوقی مشکلات زیادی در پروژه های مشارکتی وجود دارد که باید نگاه حقوقی متخصص محور بر این پروژه ها حاکم شود.

عضو شورای شهر مشهد با انتقاد از این مسئله که اغلب پروژه های مشارکتی فاقد نقشه تایید شده فنی است گفت: امروز کار به جایی رسیده که سرمایه گذارن به منفعت خود می اندیشند و حتی در اکثر موارد شاهد هستیم که سرمایه گذارانی وارد میدان می شوند که هیچ پولی برای ساخت پروژه ندارند و با پیش فروش کردن واحدهای تجاری و مسکونی مردم را در برابر شورا و شهرداری قرار می دهند.

موحدی عنوان کرد: مشهد دومین کلانشهر مذهبی جهان است و به همین دلیل باید زمینه سرمایه گذاری سالم در این شهر فراهم شود.

وی عدم داشتن پیوستهای فرهنگی و اجتماعی را از مشکلات مهم پروژه های تجاری و مشارکتی دانست.