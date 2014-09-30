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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

همایش تجلیل از فعالان ازدواج در اردبیل برگزار شد

همایش تجلیل از فعالان ازدواج در اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: پنجمین همایش تجلیل از فعالان ازدواج با حضور فعالان و خیرین عرصه ازدواج و مسئولان استانی در نگارخانه ختایی اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل پیش از ظهر سه شنبه با تاکید به ضرورت برنامه ریزی اساسی و گسترده در مقوله ازدواج تصریح کرد: اداره ورزش و جوانان استان در امر ازدواج برنامه هایی را در دست اجرا دارد.

ایوب بهتاج افزود: مهمترین آن فعال سازی مجمع خیرین ازدواج است که به ریاست نماینده ولی فقیه در استان حجت الاسلام سید حسن عاملی تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در فعالیت های خیریه مختلف از جمله مدرسه و کتابخانه سازی مجمع خیرین داریم و به دلیل اینکه ازدواج یکی از دغدغه های موجود است ایجاد این مجمع در استان ضرورت ویژه دارد.

بهتاج تاکید کرد: این مجمع در نظر دارد قبل، حین و بعد از ازدواج جوانان را حمایت کرده و به دغدغه آن ها پاسخ دهد.

نظام سلامت خانواده در جامعه مستحکم شود

در این همایش همچنین پژوهشگر و مشاور ازدواج با تاکید به تبلیغات شبکه های بیگانه در فروپاشی نظام خانواده در کشور تصریح کرد: دشمن 18 طرح برای آسیب به ایران اسلامی دارد که یکی مربوط به خانواده است.

حجت الاسلام محمد علی رفیعی شستشوی مغزی دشمن را بزرگ ترین تهدید جوانان دانست و افزود: به عنوان مثال اینکه امروز جشن طلاق در جامعه مشاهده می شود در ادامه ترفندها و آسیب های فرهنگی دشمن است.

وی به ضرورت استحکام بخشی نظام سلامت خانواده ها تاکید کرد و بیان داشت: امنیت نظام اجتماعی بر اساس این است که هر خانواده جایگاه خود را حفظ کند.

به گفته حجت الاسلام رفیعی جوانان امروز به دنبال سه میم شامل مقبولیت، محبوبیت و موفقیت هستند و در صورتی که ضعف فرهنگی وجود داشته باشد به سمت تبلیغات بیگانه خواهند رفت.

وی نقش والدین در تربیت جوان را ضروری عنوان کرد و گفت: به نقل از احادیث خانواده با اهل خیر بودن، یاد مکرر خداوند، امر به معروف و نهی از منکر می تواند زمینه تربیتی مناسبی برای جوان به وجود آورد.

این پژوهشگر معتقد است جوان از 16 سالگی به دنبال کشب محبت از جنس مخالف است و اگر زمینه ازدواج برایش فراهم نشود اسیر ترفند ها و تبلیغات مخرب دشمن خواهد شد.

کد مطلب 2380831

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