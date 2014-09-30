کتاب جدید تعرفه های پزشکی با سیاستهای کلی سلامت ارتباط مستقیم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در اجلاس روسا و معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: یکی از ارکان سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که دست وازرت بهداشت را باز نگه می دارد، دسترسی این وزارتخانه به منابع مالی است.

وی همچنین افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت برای ارائه هر چه بهتر خدمات سلامت در مسیرهای خوبی گام برداشته است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که بیمار نباید جز دغدغه بیماری رنج دیگری داشته باشد و شخص ریاست جمهوری نیز علاقه خاصی به بهبود هرچه بیشتر حوزه سلامت در جامعه دارند.

به گفته ولایتی، تا به حال با همت وزیر بهداشت، بخشی از اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه سلامت به ثمر نشسته و امیدواریم این روند با قوت هرچه بیشتر جلو برود.

وی با بیان اینکه آمارهای دریافتی از بیمارستانهای دولتی کل کشور حکایت از رضایت مردم از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت دارد، ادامه داد: اجرای کتاب جدید ارزش گذاری خدمات حین درمان با سیاستهای کلی سلامت به صورت مستقیم ارتباط داشته و در جهت اجرایی شدن این سیاستها گام مهمی برداشته است.

به گفته ولایتی، با اجرای این کتاب حدود 1700 خدمت جدید پزشکی که فاقد تعرفه بودند، تعیین تکلیف می شوند ضمن این که در صورت ارزش گذاری درست خدمات پزشکی، تولیت وزارت بهداشت به جایگاه واقعی خود نزدیک تر خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ایجاد تناسب بین وزن و کیفیت خدمات پزشکی از دستاوردهای دیگر اجرای این کتاب است. با این همه از همین امروز باید به فکر تهیه راهنماهای تشخیص و درمان در خدمات ستاره دار کتاب جدید ارزش گذاری خدمات پزشکی بود.

ولایتی تصریح کرد: اجرای این کتاب گام مفیدی در جهت حذف دریافتهای غیرمتعارف و پدیده زیرمیزی و توسعه عدالت در سلامت است. ضمن اینکه تعریف نظام پایش و نظارت مستمر روی این کتاب از سوی وزارت بهداشت، کمکی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که وظیفه آن پایش و نظارت سیاستهای کلی نظام سلامت است.