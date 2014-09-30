مراسم پرواز تا پرواز در بوستان پرواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اين مراسم به منظور ايجاد فضاي معنوي، حفظ و تقويت ارزشهاي ديني به همراه تجديد ميثاق با آرمانهاي شهداء با تلاوت آيات كلام‌الله مجيد توسط حسين فردي و سخنراني حجت الاسلام شيخ محمود ابوالقاسمي و قرائت دعاي روح بخش عرفه توسط حاج هادي سماواتي روز شنبه 12 مهر ماه از ساعت 14 به همت شوراي فرهنگي مسجد جامع المهدي(عج) برگزار مي شود.

از ويژگي هاي برپايي اين مراسم محل اجراي آن مي باشد به گونه اي كه در احاديث و روايات ذكر شده مناسب است دعاي عرفه زير آسمان خوانده شود و بوستان پرواز علاوه بر دارا بودن شرايط ياد شده آرامگاه دو شهيد گمنام نيز بوده كه امسال همزمان با دعاي عرفه اولين سالگرد حضور پر بركت خود را در اين بوستان رقم مي زنند.

ستاد برگزاري اين مراسم ، برنامه هاي متنوعي را همچون نمايشگاهي حاصل از نقاشي كودكان و خردسالان با موضوع صرفه جويي در مصرف آب و نيز غرفه هاي بازي و سرگرمي و نقاشي را براي خردسالان و كودكان در نظر گرفته است.