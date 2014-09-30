به گزارش خبرنگار مهر، علي باقر زاده صبح امروز در اجلاس روساي آموزش و پرورش خوزستان اظهار كرد: گرانبهاترین وجه بیت المال در آموزش و پرورش وقت و زمان ماست. عمده منابع ما صرف نیروی انسانی می شود که کاربرد نیروی انسانی همان زمانی است که در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اظهار کرد: اولویت های آموزش و پرورش به سیاست های نظام و بیانات مقام معظم رهبری است. بی سوادی مساله آموزشی صرف نیست و فرهنگ، اقتصاد، قوانین و مقرارت اجتماعی، امنیت و کیفیت آموزش و پرورش را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.



توسعه نيروي انساني مهم تر از توسعه پايدار



باقرزاده عنوان کرد: بین نرخ مرگ و میر کودکان با سواد والدین ارتباط مستقیم وجود دارد. همه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از تعدادی بی سواد ضرر می بیند.

وی ادامه داد: طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور باید توسعه یافته باشد و یکی از ارکان توسعه، توسعه پایدار است كه از توسعه پایدار مهم تر توسعه نيروي انسانی است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تصریح کرد: میزان تحصیلات شهروندان، میزان امید به تحصیل و میانگین سال های تحصیل سه شاخص توسعه انسانی هستند که طبق این شاخص ها میانگین سال تحصیل افراد بالای 25 سال کشور سه و هفت دهم و میانگین طول عمر شهروندان کشور 73 سال است که نسبت به چند سال گذشته که 71 بود نشان از یک پیشرفت خوب دارد.



ميانگين سني ايرانيان بالاتر از ميانگين جهاني



باقرزاده ادامه داد: در زمينه ميانگين سني شهروندان دو و سه دهم سال از میانگین جهانی بیشتر هستیم یعنی بهداشت و درمان و تغذیه خوب است که سبب طول عمر زیاد می شود.



وی بیان کرد: شاخص خرید یعنی میانگین سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص ملی 17 هزار و 164 دلار است در حالی که میانگین جهانی آن 9 هزار و 800 دلار است.

رئیس سازمان سوادآموزی کشور افزود: میانگین تحصیل ما پایین تر از حد جهانی است برای همین شاخص توسعه انسانی به صورت مطلوب انجام نشده است.



781 ميليون بي سواد در جهان



باقرزاده با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آموزش عقب هستیم، تصریح کرد: معیار بی سوادی در دنیا یکسان است و هرکس که خواندن و نوشتن بلد نباشد بی سواد به حساب می آید و قطعا بدون سواد خواندن و نوشتن ابعاد دیگر سواد اتفاق نمی افتد. امسال از سوی یونسکو تعداد 781 میلیون بی سواد در جهان اعلام شده است.

وی گفت: استان خوزستان برای ما دارای اهمیتی خاص است زیرا به آنها مدیون هستیم. خیلی از آمارهای بی سوادی موجود در این استان به خاطر شرایط سختی بود که پشت سر گذاشته است. جنگ و شروع زندگی دوباره از صفر برای مردم این استان از جمله این شرایط سخت بود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور عنوان کرد: با وضعیت نگران کننده ای در ارتباط با آموزش بزرگسالان مواجه هستیم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری لازمه تحول ریشه کن کردن بی سوادی است.



108 هزار اوليا بي سواد در خوزستان



باقرزاده در خصوص آموزش بزرگسالان از منظر عدالت اظهار کرد: امروز خیلی از کشورهای توسعه یافته به بازآموزی بزرگسالانشان توجه می کنند و بر از بین رفتن فاصله طبقاتی بین مردم تاکید می کنند و این تنها منحصر به از بین بردن فاصله آموزشی است تا با تولید توانایی های جدید در اقتصاد نقش داشته باشند بنابراین ماموریت نظام آموزشی جدید برداشتن این فاصله ها بود که در برخی از کشورها این فاصله ها نگه داشته شده و در برخی دیگر حتی تقویت هم شده است.

وي با اشاره به اهميت مسئله سواد آموزي در عدالت آموزشي گفت:‌ در حال حاضر سرانه دانشجوي دكتري سالانه 150ميليون تومان، سرانه دانش آموزان لازم التعليم يك ميليون و 850 هزار تومان و سرانه افراد بي سواد صفر تومان بوده كه اين اصلا عادلانه نيست.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اذعان كرد: مسئله امروز خوزستان اين است كه حداقل در حوزه مسئوليت آموزش و پرورش اين استان 108 هزار نفر اوليا دانش آموز بي سواد وجود دارد. حدود 12 درصد از دانش آموزان خوزستاني يك يا دو عضو بي سواد در خانواده خود دارند. بنابراين با توجه به اين آمار بي سوادي اولويت اصلي وزير با سواد كردن اوليا دانش آموزان است.



عملكرد خوب خوزستان در رفع بي سوادي



باقر زاده يادآور شد: مشخصات كامل اوليا بي سواد را به تفكيك مدارس به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ارائه داديم. از فروردين ماه سال جاري تا كنون 27 استان و حدود 200 مدرسه را مورد بازديد قرار داديم و مشخص شد كه كل اطلاعات ارائه شده وزارت در ارتباط با اوليا بي سواد صحت داشتند.

وي تأكيد كرد:‌ طرح با سواد كردن اوليا دانش آموزان قابل اجرا بوده و مديران مدارس مي توانند حداقل 50 درصد اوليا بي سواد موجود در مدرسه خود را با سواد كنند. همچنين منابع مالي اين طرح موجود بوده بنابراين از آن به خوبي پشتيباني مي شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به پالايش 42 هزار اوليا بي سواد خوزستان براي ورود به طرح رفع بي سوادي گفت: روساي آموزش و پرورش شهرستان ها اگر هر روز با يكي از مديران مدارس تماس بگيرند و نحوه اجراي طرح را بررسي كنند قطعا روند اجراي طرح به خوبي پيش مي رود هر چند كه تا كنون اين استان عملكرد خوبي در رفع بي سوادي داشته است. همه بايد به اين نكته توجه داشته باشند سوادآموزي با آموزش عادي بسيار متفاوت بوده و جذب بزرگسالان براي آموزش بسيار سخت تر از دانش آموزان است.

باقر زاده خاطرنشان كرد: سال گذشته سه هزار نفر در آمار كودكاني كه در سن تعليم و تربيت ولي خارج از مدرسه بودند قرار گرفتند. 375 هزار نفر دانش آموز ترك تحصيلي در سال گذشته شناسايي و جذب شد.

وي در پايان گفت: امتحانات سوادآموزي در حال حاضر در تمام كشور با سلامت كامل برگزار نمي شود كه براي حل اين مسئله سيستم امتحانات خاصي را تعريف كرده ايم.

