120 نفر آتش نشان افتخاری زن در اردبیل آموزش دیده اند

فضیلت ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دو دوره آموزشی 60 نفره برای آموزش آتش نشانان زن برگزار شده و در مجموع 120 نفر آموزش لازم را دیده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 125 نیروی عملیاتی آتش نشان به ماموریت های مختلف اعزام می شوند، اضافه کرد: این تعداد همگی مرد بوده و آتش نشان زن در ماموریت نداریم.

به گفته ابراهیمی با این وجود آتش نشانان زن آموزش دیده مهارت های لازم را دارند و در حوادث مختلف با فراخوان در عملیات ها به کار گرفته می شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تاکید کرد: علاوه بر این 180 نفر نیروی آتش نشان افتخاری مرد نیز داریم که باز در عملیات مختلف می توانند حضور یابند.

انجام 532 ماموریت در شش ماه

وی در خصوص تعداد ماموریت های صورت گرفته در شش ماهه نخست امسال به عدد 532 اشاره کرد و افزود: در ماموریت ها برآورد خسارت توسط آتش نشانی صورت نمی گیرد.

به گفته ابراهیمی عمده دلیل حوادث آتش سوزی بی احتیاطی و سیم کشی نادرست است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تاکید کرد: شهرداری اردبیل با الزام مناطل مسکونی و مغازه ها به بیمه‌ آتش سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه را پرداخت می کند.

وی افزود: امسال تمامی ساختمان ها بیمه آتش سوزی دارند و این اقدام مثبتی در راستای کاهش بار مالی حادثه است.نآن