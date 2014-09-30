به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی صبح سه شنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرحهای آبخیزداری ارومیه افزود: اجراي طرحهاي بيولوژيكي و مكانيكي با هدف افزایش پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش حاک و افزایش ذخایر آب زیرزمینی است.

وی با اشاره به این پروژه در ارتفاعات خانقاه سرخ ارومیه اجرایی شده است، اظهار داشت این طرح در محدوده 50 هکتاری در قالب طرح بیولوژیکی و بیومکانیکی بصورت اجرای بانکتهای هلالی و احداث آب بندها در مسیر سیلابها با اعتبار 12 میلیارد ریال اجرا شده است.

وی در ادامه با اشاره به خشکی تالابها در آذربایجان غربی از جمله دریاچه ارومیه و بورالان ماکو، با اعلام اینکه خشکی این تالابها تهدیدی برای محیط زیست استان هستند، گفت: متاسفانه آذربایجان غربی به سوی بیابانی شدن سوق پیدا می کند، که کاهش نزولات آسمانی طی سالهای گذشته و بروز تغییرات آب و هوایی عاملان اصلی ایجاد این مشکل هستند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر 68 هزار هکتار از منطقه بورالان ماکو به دلیل عوامل انسانی، چرای بی رویه دام و شرایط خاص جغرافیایی منطقه، وجود سنگ‌های بازالتی و وجود تندبادهای شدید به همراه بارش بارانهای فصلی، به بیابان تبدیل شده که تهدیدی برای منطقه محسوب می شود.

پیرمرادی ادامه داد: همچنین خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در سالهای اخیر نیز بر وسعت بیابانی شدن آذربایجان غربی افزوده که در صورت توجه نکردن به این امر این دریاچه به شوره زاری پهناور تبدیل شده و اثر منفی بر محیط زیست، پوشش گیاهی و جانوری استان می گذارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم افزایش پوشش گیاهی، وسعت مراتع و جنگلها در حفاظت از آب و خاک تاکید کرد و یادآور شد: توجه به عرصه های طبیعی در پیشگیری از سیل، خشکسالی و کم آبی تاثیر بسزایی دارد.

وی افزود: گسترش فرهنگ حفظ ، احیا و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق شهری و روستایی، ارتقا سطح دانش و بینش مجریان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری و استفاده از پتانسیل همیاران طبیعت در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز ضروری است.

علی پیرمرادی برنامه جهت اجرای طرحهای توسعه جنگل کاری گسترش فضای سبز، مرتعداری، بیابان زدایی و آبخیزداری در محدوده شهرها و روستاها، ایجاد هماهنگی لازم برای استفاده از توان اجرایی گروههای مردم نهاد و دهیاران و شهرداریها در این رمینه و برنامه ریزی برای تجهیز امکانات مورد نیاز برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را از جمله اقدامات قابل اجرا عنوان کرد.

وی حراست از 2 میلیون و 750 هزار هکتار از عرصه های طبیعی آذربایجان غربی را نیازمند مشارکت و همکاری تمامی نهادها و ارگانها دانست و اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی با امکانات محدود توان بسیار زیادی برای عمل به این وظیفه بکار می برد.