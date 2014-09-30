تدوین پروتکلهای درمانی در زمان حج 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر گفت: تیمهای ویژه‌ای با محوریت کارگروه تخصصی بهداشت و درمان حج و زیارت به منظور تجزیه و تحلیل مراجعات بیماران با هدف پیشگیری و درمان مناسب تشکیل شده‌اندتا با بررسی و آنالیز داده‌ها و روند بیماری‌ها در ایام حج، پروتکل‌های درمانی حج را استخراج و برای اجرا در اختیار مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر قرار دهند.

وی چابکی، کارایی بالا، برنامه‌ریزی هدفمند با استفاده از نیروهای جوان، مجرب، متعهد و متخصص را از ویژگی‌های شاخص تیم پزشکی حج ۹۳ دانست و بیان کرد: ارائه خدمات سلامت به زائران فعالیتی پیچیده و چندبعدی است و با توجه به نقش پیشگیری از بیماری‌ها در ارتقای سلامت زائران، به منظور پیشگیری از بیماری‌های رایج و درمان بیماری‌های خاص ایام حج، برنامه‌های منسجمی در دست انجام است.

رئیس کارگروه تخصصی بهداشت و درمان مرکز پزشکی حج و زیات به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حج ۹۳ اشاره و اظهار کرد: اجرای طرح انطباق و استفاده از ۶۰ پزشک زن در مجموعه و۳۰ سلامت‌یار داوطلب زن از جمله این اقدامات بود که در مجموع شرایط مناسبی در مجموعه‌ها ودرمانگاه‌های تخصصی مرکز پزشکی حج و زیارت برای زنان فراهم شد و رضایت مطلوبی را در میان زائران فراهم کرد.

وی افزود: اصلاح فارماکوپه دارویی حج در تیمهای تخصصی کارگروه بهداشت و درمان با هدف استفاده از داروهای موثر و جدیدتر از دیگر اقدامات مهم مرکز پزشکی حج است و رایزنی‌هایی برای استفاده از خدمات بیشتر بیمارستانهای سعودی و فعالیت‌های مشترک در حال انجام است.