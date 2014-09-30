فراخوان مجدد روحانی به سرمایه گذاران در روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن در حاشیه جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران گفت: در حالی که رکود هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد به نظر می رسد نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی، تولیدی و خدماتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که بر این اساس امیدواریم دولت روان سازی مقررات و ضوابط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام دهد.

عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: رئیس جمهور نیز در اجلاس داووس و نیز روسیه حمایت همه جانبه خود و دولت را از سرمایه گذاری های خارجی و داخلی اعلام کرده است و تلاش دارد تا ورود بخش خصوصی را در کنار سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران تقویت کند.

وی تصریح کرد: انتظاری که از مسئولان در فضای کنونی اقتصاد ایران وجود دارد این است که از فضای سیاسی و اقتصادی کشور به نفع رونق سرمایه گذاری استفاده کند چراکه بسیاری از کشورهای خارجی با اعزام هیات ها و یا پذیرش تجار و فعالان اقتصادی ایران تلاش دارند تا سهم خود را در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باز یابد که بر این اساس برای جذب سرمایه گذاری ها باید فعال تر از هر زمان دیگری وارد عمل شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: با توجه به اینکه فضای جامعه نیاز به موفقیت در مذاکرات هسته ای پیش رو دارد با نگاه مثبت برنامه ریزی ها را برای جذب سرمایه گذاری ها به خصوص خارجی جذب کرده ایم و امیدواریم بتوانیم پروژه های سرمایه گذاری موثری را به علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران پیشنهاد دهیم.

بهرامن از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری بوستان تهران به همت اتاق بازرگانی در 29 دی ماه خبر داد و گفت: تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، معرفی مزایای سرمایه گذاری در ایران، برقراری مراودات تجاری و جذب سرمایه و رونق کسب و کار از جمله اهداف این همایش است.

همچنین محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خاطرنشان کرد: در این همایش تلاش می شود تا صنایع های تک که مورد نیاز استان تهران است به سرمایه گذاران معرفی شود و بر این اساس 28 پروژه برای صنایع های تک طراحی شده است. ضمن اینکه در زمینه هتل سازی و توسعه فرودگاه امام خمینی نیز در این همایش پکیج های سرمایه گذاری ارائه خواهد شد.

همچنین در ادامه فاطمه مقیمی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه همه دنیا امروز نسبت به شرایط اقتصاد ایران حساس شده اند گفت: امروزه دنیا برای شرایط پس از لغو تحریم ایران در حال برنامه ریزی است و بنابراین در ایران نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس تاکنون 100 طرح سرمایه گذاری برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارائه در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان تهران ارائه شده است.

به گفته مقیمی صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و صنایع تبدیلی، بانک، بیمه، بازار سرمایه، گردشگری، امور زیربنایی، مناطق آزاد، حمل و نقل و بهداشت و درمان از جمله موضوعاتی است که در این همایش مطرح خواهد شد.