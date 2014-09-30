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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

قطار گردشگران اروپايي فردا وارد يزد مي‌‌شود

قطار گردشگران اروپايي فردا وارد يزد مي‌‌شود

يزد ـ خبرگزاري مهر: معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد از ورود نخستين قطار حامل گردشگران اروپايي به يزد خبر داد.

مصطفي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين قطار در روز هفتم مهرماه در حالي كه حامل گردشگران اروپايي بود وارد كشور شد و قرار است روز چهارشنبه نيز وارد استان يزد شود.

وي عنوان كرد: اين قطار مسافراني از كشورهاي آلمان، اسپانيا، استراليا، انگلستان، تركيه، دانمارك، روسيه، سنگاپور و سوئيس را در قالب دو گروه 78 نفره را با خود به استان يزد خواهد آورد.

فاطمي ادامه داد: اين قطار گردشگري پس از ورود به كشور از مرز تركيه، در مسير سفر خود به استان يزد از جاذبه هاي تاريخي و طبيعي و مذهبي شهرهاي تبريز، زنجان و اصفهان بازديد كرده و در ادامه سفر خود به شيراز خواهند رفت و پس از بازگشت به تهران، با هواپيما به استانبول باز مي گردند.

وي بيان كرد: ساعت 9 صبح فردا، قطار گردشگران اروپايي وارد ايستگاه راه آهن يزد مي‌شود و مسافران اين قطار مورد استقبال ويژه مسئولان ميراث فرهنگي استان يزد قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2380867

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