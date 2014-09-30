قاضی پور از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد/ اعلام انصراف از رای گیری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از توضیحات وزیر اقتصاد و امور دارایی قانع شد و اعلام کرد نیازی به رای گیری نیست.

قاضی پور گفت: از آن جایی که وزیر، سفر خارجی در پیش دارد و ما می‌خواهیم با دل خوش و سلیم به این سفر رفته و از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کند، اعلام می‌کنم نیاز به رای گیری نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: آقای وزیر بداند که ملت شریف و نمایندگان به دنبال اقتصاد سالم بوده و در پی رای گیری نیستند.

به گزارش مهر محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، پس از اعلام انصراف قاضی پور خطاب به طیب نیا گفت: نمایندگان دغدغه دارند و اگر بخواهند بگردند و ببینند در دولت از چه کسی باید سال کنند، اولی‌تر شما هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود اگر می‌خواستید جواب ندهید باید وزیر دیگری می شدید.

باهنر گفت: توقع نمایندگان از شما این است که اگر سیستم بانکی اشکالاتی دارد بررسی شود.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: دولت مصمم شده بانک ها را از بنگاه داری خلاص کند. این کار اصلاح خوبی است و همه انتظار داریم که محقق شود.

گفتنی است در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر این اساس سئوال نماینده ارومیه در مورد علت عدم اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک ها و عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد اعتبارات صندوق بود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین در بخش دوم سخنان خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به اینکه درباره ذخایر صندوق توسعه ملی قانونگذار مسیر مشخص را پیش بینی و منابع تصویب شده، پس از فروش محصول توسط وزارت نفت و واریز به حساب بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود، گفت: امکان جابجایی حتی یک سنت از این ارقام وجود ندارد و هیات نظارت هم بر صحت آن نظارت می کند.

وی افزود: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها اصول خدشه‌ناپذیر خود را انضباط مالی قرار داده است.

عضو هیات وزیران ادامه داد: دولت در برابر فشارها مقاومت کرده و انضباط مالی را در دستور کاری خود قرار داده است، از هرگونه برداشت از منابع پولی بانک مرکزی اجتناب و سعی کرده در چارچوب سیاست های کلی نظام اقدامات اجرایی خود را برای احیاء اقتصاد انجام دهد.

طیب‌نیا با اشاره به ثمره پایبندی به این اصول به تدریج در حال آشکار شدن است، گفت: تورم از 40 درصد در شهریور 92 به 21.1 درصد در شهریور 93 تقلیل یافته و تورم نقطه به نقطه از 41.6 درصد در شهریور 92 به 14.4 درصد در شهریور 93 رسیده است.

وی افزود: آرامش در بازارهای مختلف کالا، پول، طلا و ارز حاکم شده و هیجانات و التهابات که همه ما به آن آگاهیم جای خود را به ثبات داده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نشانه های رونق اقتصادی آشکار شده است، تصریح کرد: برآوردهای به‌عمل آمده از رشد تولید حاکی است و آمارها از رشد تولید در کشور در سه ماهه اول سال جاری خبر می‌دهد.

این عضو هیئت دولت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از منفی 23.2 به مثبت 17.3 افزایش یافته است، ادامه داد: آمار صادرات در پنج ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه 21 درصد افزایش یافته و به رقم 19 میلیارد و 639 میلیون دلار رسیده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: عمق تورم مهار شده و از تنگناهای رکود خارج شدیم، اما از موقعیت مطلوب هنوز فاصله داریم، زیرا صرف خروج از رکود کافی نیست و باید به رشد شتابان دست یابیم که مستمر، پایدار و همراه با عدالت باشد.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: برای دستیبابی به این امر نیازمند وفاق بین دولت و مجلس هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این توفیق باز ندارد.

قاضی‌پور: بانک‌ها با چه مجوزی شرکت ایجاد کرده و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند

به گزارش مهر، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی که در جلسه امروز از وزیر اقتصاد سوال کرد، در بخش دوم سخنان خود با اشاره به اینکه دغدغه نمایندگان، بانک ها هستند، گفت: مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز به ایجاد صندوق توسعه ملی اشاره کردند، بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفتی به صندوق توسعه واریز و سالانه 3 درصد به این میزان برای سرمایه‌گذاری‌های مولد اضافه شود.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نقش اساسی در پس‌انداز ملی دارد، موتور محرک بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور است و برنامه های آن بیشتر در جهت رشد اقتصاد و تولید اتخاذ شده، اما عملکرد آن متناسب با اهداف اصلی شکل نگرفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تولید داخلی مدنظر مقام معظم رهبری تقویت نشده است، گفت: چرا صندوق توسعه ملی بر اساس چشم انداز به اقتصاد و تولید داخل کمک نکرده است؟!

قاضی‌پور افزود: صندوق توسعه ملی باید از تجربه سال‌های گذشته استفاده می‌کرد، اما چرا دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و بر تورم دامن می زند؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بدون درنظر گرفتن عدالت، پیشرفت متوازن صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: بانک‌ها با چه مجوزی پول‌ها را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و شرکت ایجاد می‌کنند؟ شرکت‌هایی که بانک ها ایجاد می کنند، آیا در مسیر اقتصاد مقاومتی است، یا نه؟

بر اساس این گزارش، پس از طرح سوال نادر قاضی‌پور و اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده سوال‌کننده عنوان کرد که از توضیحات قانع شده و نیازی به رأی‌گیری نیست.