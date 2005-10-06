تشكيل دولت فراگير در عراق راه حل مورد نظر ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ملاقات متكي با تشريح اهداف سفر خود به بحرين تصريح كرد، پيام رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد براي همسايگان، پيام محبت، صميميت و صلح و همكاري همه جانبه است و مي تواند روابط جاري فيمابين را تحرك تازه بخشد.

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين اوضاع عراق، چالش تشكيل دولت بر اساس مشاركت فراگير تمامي طيفهاي سياسي و استمرار ناامني و بي ثباتي را از مشكلات پيش روي عراق دانست و اعلام داشت كه تشكيل دولت فراگير راه حل مورد نظر ايران است.

متكي پيرامون تحولات فلسطين خاطرنشان ساخت: اسرائيل با رفع اشغال 1 تا 5/1 درصد از اراضي اشغالي فلسطين آنهم به صورت مخروبه در صدد مانور و ژست طلبي است و از سوي ديگر با استمرار سياست خصمانه عليه ملت و مردم فلسطين همچنان سياست تجاوز و اعمال فشار به فلسطينيان را در دستور كار خويش دارد.

معاون نخست وزير بحرين نيز به نوبه خود با اشاره به پايه هاي عميق روابط گفت: اميدواريم در دوره جديد اين روند ادامه يابد و بحرين آمادگي دارد پروژه گاز را به عنوان يكي از اساسي ترين پروژه هاي اقتصادي كه مي تواند آثار فراواني بر روابط دو كشور بگذارد، در اولويت همكاري هاي خود با ايران قرار دهد.

شيخ محمد بن مبارك، پيام و ابتكار عمل دكتر احمدي نژاد را نسبت به منطقه، تحسين آميز و ناشي از عقلانيت وي قلمداد كرد.