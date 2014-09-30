عاملان نا امنی در یکی از محله های اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گفت: صادقیان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی شکایت مردمی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد شرور با اقدامات شرارت آمیز، ایجاد درگیری و تهدید با سلاح سرد یکی از محله های شهر اصفهان را نا امن کرده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.



رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان افزود: پس از انجام تحقیقات گسترده انتظامی برای دستگیری این افراد توسط ماموران، نهایتا پاتوق و مخفیگاه آنان شناسایی و طی هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و شبانه این افراد که چهار نفر بودند دستگیر شدند.



وی با اشاره به کشف پنج قبضه سلاح سرد از نوع قداره و چاقوی بزرگ، 2 عدد زنجیر، مقادیری کالای ممنوعه و غیر مجاز از این افراد گفت: ماموران از متهمان یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی را به همراه تعداد زیادی کلید موتورسیکلت و کلید منزل کشف کردند.

بررسی سوابق خودرویی با 101 فقره تخلف حادثه ساز!



پلیس راهور کلانشهر اصفهان یک دستگاه سواری پژو 206 را که 101 فقره تخلف حادثه ساز در سوابق رانندگی داشت را متوقف و روانه پارکینگ کرد.



سرهنگ "حسین غلامی" رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ماموران پلیس راهور کلانشهر استان، در حین کنترل خودروهای سطح شهر، یک دستگاه سواری پژو 206 که مرتکب تخلف حادثه ساز شده بود را متوقف و سوابق آن را مورد بررسی قرار دادند.



این مقام مسئول عنوان داشت: با بررسی و استعلام صورت گرفته مشخص شد این خودرو 25 میلیون ریال خلافی در سوابق رانندگی دارد و تاکنون 101 فقره تخلف حادثه ساز رانندگی مرتکب شده است.



سرهنگ غلامی گفت: بیشترین تخلفات صورت گرفته، حرکت در مسیر عبور ممنوع، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیر مجاز و حرکات نمایشی بوده که در این خصوص خودرو متوقف و روانه پارکینگ شد.



جعل پروانه گمرکی برای جابجایی و قاچاق 800 میلیون ریال کالا!



ماموران گلوگاه شهید امامی شهرضای اصفهان محموله قاچاق را به ارزش 800 میلیون ریال در این شهرستان متوقف و متخلف مربوطه را که با جعل پروانه گمرکی قصد عبور و انتقال این کالاها را داشت دستگیر کردند.



سرهنگ "حمید امیرخانی" فرمانده انتظامی شهرضای اصفهان با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران گلوگاه شهید امامی این شهرستان در یک عملیات حین کنترل خودروهای عبوری یه یک دستگاه کامیون بنز که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.



"سرهنک امیرخانی" با اشاره به کشف تعداد زیادی ظروف آشپزخانه قاچاق، تصریح کرد: در بررسی ماموران از اسناد گمرکی ارائه شده توسط راننده مشخص شد، پروانه گمرکی جعل شده است.



این مقام انتظامی بابیان ارزش 800 میلیون ریالی محموله کشف شده عنوان داشت: کالاهای قاچاق به همراه فرد متخلف به اداره گمرک تحویل و معرفی شد.