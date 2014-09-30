تولید باتری از یونجه و دانه کاج 

به گزارش خبرگزاری مهر، باتری های لیتیومی امروزی بازده قابل توجهی دارند اما در عین حال تهدید جدی برای محیط زیست نیز به شمار می آیند. اکنون محققان متوجه شده اند با استفاده از دانه های یونجه، کاج و نوعی فرآیند هوشمندانه بازیافت می توان باتری هایی تولید کرد که نه تنها بازده چشمگیری دارند بلکه در زمره فناوری های دوست دار محیط زیست نیز به شمار می آیند.

دانیل براندل از دانشگاه آپسالا که این فناوری جالب توجه را ارایه کرده است، می گوید: آنچه که ابداع کرده ایم راه را برای ارایه راه حل های پربازده و دوست دار محیط زیست جهت تولید نسل جدید باتری ها هموار می سازد.

تولید باتری های لیتیومی همواره با چالش همراه بوده است. کمبود مواد مورد نیاز در طبیعت برای تولید این نوع باتری ها از جمله این چالش هاست و دانشمندان را نسبت به ادامه تولید آنها در آینده مردد کرده است.

از آن گذشته بازیافت لیتیوم از مواد غیرارگانیکی به کار رفته در باتری های مدرن نیز کار بسیار دشواری است.

اما با استفاده از دانه های طبیعی نظیر یونجه و کاج و همچنین فرآیند ارزان قیمت و نه چندان انرژی بر محققان دانشگاه آپسالا به زودی شاهد تولید باتری هایی خواهیم بود که برای بازیافت آنها تنها به موادی نظیر آب و اتانول نیاز خواهد بود.